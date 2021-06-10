Annesini çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu!

"ANNEME HİÇ SESİMİ YÜKSELTMEDİM"

Savunmasını yapan tutuklu sanık Batuhan Ünal annesiyle ayrı yaşadığı dönemde arasında hiçbir problem olmadığını belirterek, "Maddi sıkıntı yaşadığı konusunda verilen tüm ifadeler gerçek dışıdır. Öğlen saatlerinde, annem tekstil atölyesinde çalıştığı için o saatlerde evde olmayacağını düşünerek kapıyı anahtarımla açtım. İçeriye girdiğimde annemi bir adamla uygunsuz şekilde gördüm. Evden ayrılıp şoku atlatmak için arabayla dolaşarak, bir iki saat sonra eve döndüm. Babaanneme gitmeye karar vererek eşyalarımı toplamak için odama girdim o sırada annemde evdeydi. Eşyalarımı toplarken yanıma geldi ve ne yapıyorsun dedi. Eşyalarımı toplayıp evi terk edeceğimi söylediğimde hiçbir yere gidemezsin dedi. Sen nasıl bir insansın deyince bana tokat attı. Gerildiğim için senin gibi bir annem yok artık dediğimde ise annem bana tekrar tokat attı. O an ki vurmasının ve sözlerinin etkisiyle yanımızda olan ayakkabılığa elimi uzattım ve elime gelen ilk cisimle annemi kendimden uzaklaştırmak için koluna bacağına saldırdım. Gözlerimi açtığımda annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Böyle niyetim ve amacım yoktu. Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahil yükseltmedim. Saygısızlık etmedim. Olayın şokuyla gözümün kararmasıyla ne yaptığımı bilemeden rastgele salladım. Sonrasında olanlar, olayın korkusu ve panikle yaptığım şeylerdir. Böyle bir durum olduğu için pişmanım" diye konuştu.