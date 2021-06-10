Annesini çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu!

Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Ocak 2020 tarihinde Sultangazi'de define arayan iki kişinin toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset buldukları ve ardından durumu polise bildirdikleri olayda, sanık Furkan Salih Gürek'in de ifadesine yer verilen iddianamede Gürek'in arkadaşı Batuhan Ünal'ın kız arkadaşını öldürdüğünü, kendisinin cinayeti işlemediğini öne sürdüğünü ve cesedi birlikte boş bir araziye gömdüklerini söylediğine yer verildi.
Sanık Batuhan Ünal'ın ise ifadesinde annesini yabancı bir erkekle yakaladığını, aralarında tartışma çıktığını, sonrasında da çekiçle annesini öldürdüğünü söylediği iddianamede kaydedildi. Sanıkların cesedi battaniyeye sararak Arnavutköy'de açık bir araziye gömdükleri anlatıldı.
İddianamede sanık Batuhan Ünal hakkında "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, diğer sanık Furkan Salih Gürek'in de "Suça yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Bakırköy 21 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul Melahat İsbir'in annesi, kardeşleri, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı avukatı ve sanık avukatları katılırken, tutuklu sanık Batuhan Ünal hazır bulundu.Duruşmada söz alan Melahat İsbir'in ağabeyi Fatih İsbir, "Annesini öldüren bir insan için en ağır cezanın verilmesini istiyorum. İndirim yapılmamasını istiyorum" dedi.
"ANNEME HİÇ SESİMİ YÜKSELTMEDİM"
Savunmasını yapan tutuklu sanık Batuhan Ünal annesiyle ayrı yaşadığı dönemde arasında hiçbir problem olmadığını belirterek, "Maddi sıkıntı yaşadığı konusunda verilen tüm ifadeler gerçek dışıdır. Öğlen saatlerinde, annem tekstil atölyesinde çalıştığı için o saatlerde evde olmayacağını düşünerek kapıyı anahtarımla açtım. İçeriye girdiğimde annemi bir adamla uygunsuz şekilde gördüm. Evden ayrılıp şoku atlatmak için arabayla dolaşarak, bir iki saat sonra eve döndüm. Babaanneme gitmeye karar vererek eşyalarımı toplamak için odama girdim o sırada annemde evdeydi. Eşyalarımı toplarken yanıma geldi ve ne yapıyorsun dedi. Eşyalarımı toplayıp evi terk edeceğimi söylediğimde hiçbir yere gidemezsin dedi. Sen nasıl bir insansın deyince bana tokat attı. Gerildiğim için senin gibi bir annem yok artık dediğimde ise annem bana tekrar tokat attı. O an ki vurmasının ve sözlerinin etkisiyle yanımızda olan ayakkabılığa elimi uzattım ve elime gelen ilk cisimle annemi kendimden uzaklaştırmak için koluna bacağına saldırdım. Gözlerimi açtığımda annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Böyle niyetim ve amacım yoktu. Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahil yükseltmedim. Saygısızlık etmedim. Olayın şokuyla gözümün kararmasıyla ne yaptığımı bilemeden rastgele salladım. Sonrasında olanlar, olayın korkusu ve panikle yaptığım şeylerdir. Böyle bir durum olduğu için pişmanım" diye konuştu.
MAHKEME İNDİRİM YAPMADI
Mahkeme heyeti, sanık Batuhan Ünal'ı koşulları oluşmadığından haksız tahrik hükümleri uygulamayarak anneyi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Furkan Salih Gürlek hakkında ise suç delillerini yok etme ve gizleme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.
"MAHKEMEYİ KANDIRAMADI"
Duruşma sonrası Melahat İsbir'in ağabeyi ise, "Acılıyız ama sevinçliyiz. Kız kardeşime çok iftira attı ama mahkemeyi kandıramadı. Gerektiği cezayı aldı" diye konuştu. Anne Zeynep Dursun ise, "Ben onu ellerimle büyüttüm. O benim içimi yaktı, onun da içi yansın" dedi.