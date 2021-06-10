Aracın önünü kesip 8 el ateş açmışlardı! Silahlarla yakalandılar

İstanbul'da bir kişiyi darp eden ve aracına sekiz el ateş ederek kaçan iki kişi silahlarla yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri; 9 Haziran Çarşamba günü Eyüp Sultan İlçesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen M.Ç. ve A.Ç. isimli iki şüphelinin üzerinde iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin R.İ. isimli bir kişiyi darp ettikten sonra aracına sekiz el ateş ederek kaçtıkları tespit edildi. "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Mala Zarar Verme ve Kasten Yaralama" suçlarından ötürü haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.