Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde tekstil atölyesinde çalışan Ümit Sezginoğlu, bir anlık dalgınlıkla dengesini kaybederek ikinci kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi Sezginoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan Beysan Sanayi Sitesi'de sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil atölyesinde çalışan Ümit Sezginoğlu, asansör kapısının hemen yanında bulunduğu esnada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İkinci kattan beton zemine çakılan işçi ağır yaralandı. Sezginoğlu'nun durumunu fark eden iş arkadaşı durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, asansör boşluğunda sıkışan işçiyi kısa sürede kurtarıp sağlık çalışanlarına teslim etti. Sezginoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.