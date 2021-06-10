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Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:36 Son Güncelleme: 10.6.2021 16:42

Bakan Kurum, TBMM Başkanı Şentop’a Gazi Meclis’in tapusunu takdim etti

Bakan Kurum, TBMM Başkanı Şentop’a Gazi Meclis’in tapusunu takdim etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı , Çevre ve Şehircilik Bakanı 'u makamında kabul etti. Ziyarette Bakan Murat Kurum, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sürpriz bir hediyeyle geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı , TBMM Başkanı Şentop'a Gazi Meclis'in tapusunu teslim etti. Yapılan ikili görüşmede Bakan Kurum, TBMM Başkanı Şentop'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özellikle 'da görülen müsilajın temizliği konusunda Şentop'a süreçle ilgili bilgi verdi. Dünyada iki kez Gazi unvanını alan TBMM'nin tapusu ilk kez bir Meclis Başkanına tevdi edildi.

Kurum'un takdim ettiği tapu senedinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174'üncü kuruluş yıl dönümü anısına hazırlandığı bilgisi yer alıyor.

Meclis'in görselinin yer aldığı tapu senedinde taşınmaz bilgileri ile Meclis'in konumunu gösteren karekod da bulunuyor.

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Bakan Kurum, TBMM Başkanı Şentop’a Gazi Meclis’in tapusunu takdim etti
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