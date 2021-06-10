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Haberler Gündem Haberleri Banka çalışma saatleri değişti! 2021 Bankalar bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:10 Son Güncelleme: 10.6.2021 09:47

Banka çalışma saatleri değişti! 2021 Bankalar bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Banka çalışma saatleri değişti! 2021 Bankalar bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Bankaların güncel çalışma saatleri 2021, normalleşme sürecinde yoğun olarak araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ya da diğer banka şubelerinde çeşitli işlemleri, bugün , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere, pandemide bankaların açılış kapanış saatleri değişmişti. Peki, normalleşmede hafta içi bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar çalışıyor? İşte, güncel bankaların çalışma saatleri 2021

Koronavirüs sürecinde en çok etkilenen sektörlerden birisi de bankacılık oldu. Banka şubelerinin çalışma saatlerinde, pandemiye bağlı olarak çalışma belirli aralıklarla değişiklikler yapıldı. 1 Haziran'da normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, bankaların çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank gibi çeşitli bankalarda işlemleri olanlar, bugün , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor.

HAFTA İÇİ BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İşte, hafta içi bankaların güncel çalışma saatleri 2021

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

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Banka çalışma saatleri değişti! 2021 Bankalar bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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