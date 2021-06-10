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Giriş Tarihi: 10.6.2021 14:29 Son Güncelleme: 10.6.2021 14:40

Başkan Erdoğan 'u andı: Ortak mirasımız olarak görüyoruz

Başkan Erdoğan Cengiz Aytmatov'u andı: Ortak mirasımız olarak görüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası 4.Issık-Göl Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Kalem ve kelam erbabı değerlerimiz sayesinde köklerimizden çiçek açıyoruz, yaprak açıyoruz. Serpiliyoruz, o ulu çınarların altında aile olarak toplanıyoruz. Bize yeniden diriliş için yol gösteriyorlar." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Uluslararası 4.Issık-Göl Forumu gerçekleşti. Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden olan Cengiz Aytmatov bu törende anıldı.

Erdoğan törende, "Cengiz Aytmatov'u ortak miras olarak görüyoruz" dedi, rahmetle andı.

Başkan Erdoğan, Yusuf Has Hacib'in, 'Toprakar kılıçla alınır, kalemle elde tutulur' sözünü hatırlattı, ilmin ve kelamın önemine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, ilim sahibi kimselerin miraslarının yeniden diriliş için yol gösterici olduğunu da vurguladı.

Erdoğan, "Kalem ve kelam erbabı değerlerimiz sayesinde köklerimizden çiçek açıyoruz, yaprak açıyoruz. Serpiliyoruz, o ulu çınarların altında aile olarak toplanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Cengiz Aytmatov'u anma töreninden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan Cengiz Aytmatov'u andı: Ortak mirasımız olarak görüyoruz
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