Biri satmaya; diğeri satın almaya gidiyordu! Aşılarla suçüstü yakalandılar

İstanbul'da bir kişi; Koronavirüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccıne" ibaresi bulunan altı aşıyla yakalandı. Üç aşıyı 10 bin liraya satın almayı planlayan kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; 8 Haziran Salı akşamı 21.45 sıralarında Şişli İlçesi'ne bağlı Dolapdere Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği 39 yaşındaki K.D.'yi durdurdu. Şüphelinin elindeki poşette yapılan kontrollerde; içerisinde hastanelerde "Aşı" olarak Koronavirüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccıne" ibaresi bulunan toplamda altı adet aşı ele geçirildi. Şüpheli K.D. hemen gözaltına alındı. Şüphelinin aşıları M.Ş. isimli kişiye satmayı planladığı belirlendi. M.Ş. (33) isimli şüpheli de gözaltına alındı.



ÜZERİNDE 10 BİN LİRA BULUNDU



Şüpheli M.Ş.'nin üzerinde yapılan aramalarda 10 bin lira nakit para bulundu. Şüpheli M.Ş.'nin söz konusu aşılardan 3'ünü K.D. isimli şüpheliden 10 bin lira karşılığında satın almayı planladığı tespit edildi. Haklarında "Kişilerin Hayatını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Satmak" suçundan dolayı yasal işlem yapılan iki şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında detaylı araştırmaların sürdüğü ve İstanbul Polisi tarafından ele geçirilen aşıların incelemeye alındığı belirtildi.