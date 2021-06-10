Biyolojik arıtma bir an önce yapılmalı

Önemli turizm merkezlerinden Muğla Datça'da, arıtma tesisinden yayılan kötü kokular tatilcileri rahatsız etmeye başladı. Liman mevkiindeki arıtma tesisinin yarattığı sorunlar için AK Parti harekete geçti. Tatilcileri rahatsız eden tesis için AK Partili Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin, arıtma tesisi için biyolojik arıtmanın bir önce yapılması gerektiğini vurguladı.

TATİLCİLER KÖTÜ KOKULARA MARUZ KALIYOR

Arıtma tesisinin tatilcileri rahatız ettiğini kaydeden Haluk Laçin, "Muğla ilimiz Datça ilçemizde bulunan arıtma tesisi Liman mevkiinde olup, yat turizminden gelen vatandaşlarımız ve dışardan gelen misafirlerimiz için kötü bir örnek oluşturmakta, görüntü kirliliği yaratmaktadır. Bu arıtma tesis ile alakalı aynı zamanda kullandığımız suyu, arıtabildiğimiz kadar tesiste arıtıyor ve denize vermekteyiz. Denize tatlı suyu bile döksek tamamen bile temizlenmiş olsa, deniz bunu kabul etmediği için o bölgede yosunlaşma olmakta. Tesis arıza yaptığı zaman o bölgede kötü kokular rüzgar tersten estiği ve esmediği zamanda aynı şekilde halkımızın kötü kokuya maruz kalmaktadır. Arıtmanın yeri ile alakalı ve yapımı ile alakalı her geçen gün sıkıntılar olduğunu vatandaşlar tarafımızdan da dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra Datça yarımadamız üç tarafı denizlerle hatta ve hatta dört tarafı denizlerle çevrili diyebiliriz. Balıkaşıran bölgemiz de çok kısa bir mesafe bizi ada yapmakta.

446 bin m2 alanımız, 235 km de sahil şeridimiz var. İnce uzun bir yarımada olmamızdan dolayı bizim yer altından almış olduğumuz kullandığımız su, temiz su."

BİYOLOJİK ARITMAYLA GERİ DÖNÜŞÜM YAPILMALI

İlçede tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğuna dikkati çeken Laçin şöyle konuştu: "Bizim ne bir havzamız nede diğer kullanıma açılabilecek noktada kullanabilecek tatlı su noktamız yok. Tek kullandığımız su yeraltı sularımız. Haliyle yeraltı suyundan çektiğimiz suyu, tarım yapıyor, evlerde restoranlarda ticari alanlarda, park ve bahçe sulamalarında kullanıyoruz. Kullandığımız arıtmaya giden suyu temizliyor ve denize döküyoruz haliyle yeraltı kaynaklarımız her geçen gün bitmekte.

Bunun çözümü bana göre; yeraltı sularının tekrar geri dönüşüme kazandırılması. Biyolojik arıtmanın bir an önce yapılması. Biz temizlediğimiz suyu denize dökmektense, park bahçe sulama alanı tarım, orman ağaçlandırılması gibi alanlarda kullandığımız zaman bu sular tekrar zemindeki yer altındaki sularla birleşecektir. Haliyle birleşmediği takdirde Körmen, Kızanaltı ve birçok bölgemizde sulu tarım yapılan bölgelerimizde denize yakın yerlerde tuzlu su ile tatlı su karışmakta. Yer altı sularını kullandıkça, rakım olarak düştükçe deniz suyu ile kullanım suyu karışmakta ve ileride tarım yapılamaz noktaya gelecektir. Bunun önlenmesi için en kısa zamanda biyolojik arıtma ve bu şekilde arıtılan suyunda bir an önce geri dönüşümü sağlanmalı."

ARITMA TESİSİ İÇİN YENİ YER

Laçin, tesis için yeni bir yer bulunması yönünde çalışmaların yapıldığını kaydetti. Laçin, "2012 yılı Datça Belediye Meclisi 06.12.2012 yılında meclis kararıyla atık su arıtma tesisine yeni bir yer bulunması, denize deşarj etmekte olan suyun geri dönüşüme kullanılması kamu kurumları nezdinde teknik alan araştırılması yapılması için, başkanlıkça çalışmaların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

9 yıl geçmiş, 2014 yılında Büyükşehir yasasıyla Datça Belediyesi'nin su ve kanalizasyon işleri Muğla Büyükşehir MUSKİ adında birime devredilmiştir. 2014 yılından bu güne kadar bu arıtma tesisinin yerinin değiştirilmesi ve suyun geri dönüşüm yapılması ile ilgili ne yapılmıştır, ne yapılacaktır." ifadelerini kullandı.