Deniz salyası nedeniyle balık satışları düştü

Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde aylardır balıkçıların kabusu haline gelen, halk arasında 'deniz salyası' olarak da bilinen müsilaj, avcılıktan sonra şimdi de balık satışlarını etkiledi. Balık satıcıları kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi sonucu ülke turizminin de olumsuz etkilendiğini belirten balık satıcısı Mustafa Hödük, "Hem Pandemi hem de deniz salyası ile ilgili bilgi kirliliği balıkçılığı olumsuz etkiledi. Ülke turizmine büyük darbe vuruluyor" dedi.





Marmara Denizi'nde ve Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilajın balık ölümlerine neden olduğu iddiaları, halkı balık tüketimi konusunda endişelendirdi. Beyaz, köpüksü ve yapışkan madde olan müsilajın balıkları zehirlediği ve insan sağlığına uygun olmadığı yönündeki açıklamalar sonrası balık tüketiminin en yüksek olduğu kentlerden İstanbul Marmara ve Çanakkale'de satışlar, durma noktasına geldi. Balıkçı esnafı, son günlerde müşterinin uğramaz olduğunu, gelenlerin de balıklara bakıp, tereddütlerini dile getirdiğini ve birçoğunun alışveriş yapmadan ayrıldığını belirttiler.





Balıkçı esnafından Mustafa Hödük, "Pandemi ile birlikte kontrolsüz avlanma ve sonrasında Deniz salyası olayı balıkçılara büyük darbe vurdu.

Müsilajın balıkları zehirleyip, öldürdüğü ve insan sağlığı için olumsuz etkileri olduğu yönündeki açıklamalar nedeniyle balık satışları durma noktasına geldi. Bu deniz salyası her yıl oluyordu. Buna kay kay derlerdi. Poyraz estiği zaman dağılıp gidiyordu. Bu yıl çok lodos estiği için buralarda kalıp birikti. Deniz karıştığı zaman bunlar kaybolur.

Deniz sıcaklığının ve kuraklığın da etkisi var. Deniz salyasının balıklara etkisi sadece kıyılarda oluşmasındandır. Balığın kimyasal olarak etkilenip zehirlemesi mümkün değil. Balıklar sadece kıyıda yakalanmıyor açıklarda yakalanıyor. Bilim adamları zararlı olup olmadığını tam olarak açıklamadan sosyal medyadan hastalık yaptığı yolundaki açıklamalar balıkçılığa büyük darbe vurdu. Bundan da zincirleme olarak balıkçılar, lokantalar, restorantlar, turizm otelleri ve vatandaşlar olumsuz etkilendi. Satışlarda büyük azalma meydana geldi. Vatandaş şunu bilsinki deniz mikrobu kabul etmez. Deniz salyasının balığa zarar vermediğinin analiz edilerek kamuoyuna açıklanması gerekir" dedi.





Karaköy Balıkçısı Kenan Demir ise, "Deniz salyasının balıkları zehirlediği açıklamaları biz balıkçıları derinden etkiledi. Müşteri bu tip kamuoyunda yayılan kirli açıklamalardan dolayı balıkçılara uğramaz oldu. Denizin ve tuzlu suyun mikrobu kabul etmediğini bilmeleri gerekir. Hem yanlış avlanma hem de bu pandemi nedeniyle balıkçılık adeta durma noktasına geldi. Balıklar kıyıda durmaz kıyıdan 30-100 metre mesafede açıklarda yakalanıyor. O yüzden deniz salyasından etkilenmesi mümkün değil. Gönül rahatlığı ile balık tüketilebilinir. Denizin ve kıyıların kirliliğini balıklara yüklemesinler. Bu denize aratılmadan akıtılan pisliklerden kaynaklanmaktadır. Büyükşehir belediyelerin kusurudur. Arıtmalar olsa bunlar yaşanmazdı. Bu sorumsuzluk balıkçılığı ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir" dedi.