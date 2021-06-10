Doktora dehşeti yaşatıp kaçtılar! O saldırganlardan 1'i yakalandı

İstanbul'da iki saldırgan; muayenehanesine gelerek "Yağma-Gasp" suçuna karıştıkları diş doktorunu darp etti. Dört el ateş açan saldırganlardan biri yakalandı; diğeri ise aranıyor.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 7 Haziran Pazartesi günü Şişli'de meydana geldi. Şişli Merkez Mahallesi'nde bulunan bir diş doktorunun özel muayenehanesine motosikletle gelen ve doktoru silahlarla tehdit eden iki saldırgan, üç el ateş ettikten sonra adresten dışarıya çıktı. Yağma ve gasp olayı gerçekleştiren ve adresten çıktıktan sonra havaya bir el daha ateş eden saldırganlar kaçtı. İstanbul Polisi hemen inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden açık kimlikleri belirlenen şüphelilerden G.Y., Gaziosmanpaşa İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Tehdit" ve "Yağma" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli G.Y. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Firari olan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.