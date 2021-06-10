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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Ekolojik yıkım uyarısı!

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Ekolojik yıkım uyarısı!
Deniz Temiz Derneği TURMEPA, 'daki müsilaj felaketine dair rapor yayımladı. Raporda, müsilaj istilasının nedenleri "Deniz Kirliliği ve Organik Atık Miktarındaki Artış", "İklim Değişikliği Sebebiyle Ani Deniz Suyu Sıcaklığı Artışı", "Durağan ve Kapalı Deniz Ortamı" şeklinde 3 faktörde incelendi. İşte raporu hazırlayan bilim insanlarının görüşleri:
Prof. Dr. Bayram Öztürk: Bu durum ekolojik bir yıkıma doğru gitmekte. Batı Karadeniz ve Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliği tehdit altında. Uzun erimli izleme projeleri şart.
Prof. Dr. Meriç Albay: İvedilikle atıkların kontrol edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların tam arıtımdan geçirilmeden denize verilmemesi gerekiyor.
Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar: Müsilajın varlığı su sporları yapan kişilerin derisine yapışması nedeniyle deniz suyunun kullanımını elverişsiz hale getirir. Dipteki oksijenin tükenmesine, canlıların toplu ölümlerine neden olur.
İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Erdoğan Kartal: Uzun sürerse bu bizi çok zor bir duruma sokar.

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Ekolojik yıkım uyarısı!
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