Eren Bülbül’ün ismi Üsküdar’da parka verildi

Üsküdar
Belediyesi, Trabzon Maçka
'da PKK'lı teröristlerce 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ün adını Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yeni yapılan parka verdi. Şehit Eren Bülbül adını taşıyan park, annesinin ve ailesinin de katılımıyla hizmete sunuldu. Anne Ayşe Bülbül'ün, şehit oğlunun isminin Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yavrumun isminin unutulmaması çok güzel bir duygu. Bu kadar insan benim oğlumu sevgiyle anıyor, Allah hepsinden razı olsun" dedi. Başkan Hilmi Türkmen
ise "Eren'imizin adı burada kıyamete kadar yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Türkmen, anne Ayşe Bülbül'e Eren Büllbül'ün adının yazılı olduğu hat armağan etti.