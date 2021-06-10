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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Eren Bülbül’ün ismi ’da parka verildi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Eren Bülbül’ün ismi Üsküdar’da parka verildi
Belediyesi, Trabzon 'da PKK'lı teröristlerce 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ün adını Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yeni yapılan parka verdi. Şehit Eren Bülbül adını taşıyan park, annesinin ve ailesinin de katılımıyla hizmete sunuldu. Anne Ayşe Bülbül'ün, şehit oğlunun isminin Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yavrumun isminin unutulmaması çok güzel bir duygu. Bu kadar insan benim oğlumu sevgiyle anıyor, Allah hepsinden razı olsun" dedi. Başkan ise "Eren'imizin adı burada kıyamete kadar yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Türkmen, anne Ayşe Bülbül'e Eren Büllbül'ün adının yazılı olduğu hat armağan etti.
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Eren Bülbül’ün ismi Üsküdar’da parka verildi
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