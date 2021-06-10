Evlat nöbetindeki annelere destek için Almanya'dan geldi

Almanya'da, yaklaşık 2 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer Türemiş için tek başına Başbakan Merkel'in Berlin'deki ofisi önünde evlat nöbeti tutan anne Maide Türemiş, Türkiye'ye geldi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için 647 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret ve destek amacıyla Türkiye'ye gelen Maide Türemiş, evlat nöbeti tutan ailelerin yanı sıra şehit annelerini de ziyaret edeceğini söyledi.

Türemiş, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutarken, kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen jandarma er Müslim Altıntaş ile polis memuru Vedat Kaya'nın ailelerini ziyaret edeceğini belirten Maide Türemiş, ardından Diyarbakır anneleri ile iki gün boyunca oturma eylemi yapacağını söyledi. Türemiş, Diyarbakır annelerini ile birlikte terör örgütü PKK'dan evlatlarını yüksek bir sesle isteyeceklerini ifade etti.