Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Evlat nöbetindeki annelere destek için Almanya'dan geldi
Giriş Tarihi: 10.6.2021 17:06

Evlat nöbetindeki annelere destek için 'dan geldi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evlat nöbetindeki annelere destek için Almanya'dan geldi

’da, Şansölye Angela Merkel’in ofisinin karşısında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için eylem yapan anne , Diyarbakır anneleri ve Gara’da şehit edilen askerlerin annelerine destek için ’ye geldi.

'da, yaklaşık 2 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan için tek başına Başbakan Merkel'in Berlin'deki ofisi önünde evlat nöbeti tutan anne , 'ye geldi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için 647 gündür il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret ve destek amacıyla Türkiye'ye gelen Maide Türemiş, evlat nöbeti tutan ailelerin yanı sıra şehit annelerini de ziyaret edeceğini söyledi.

Türemiş, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutarken, kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen jandarma er Müslim Altıntaş ile polis memuru Vedat Kaya'nın ailelerini ziyaret edeceğini belirten Maide Türemiş, ardından Diyarbakır anneleri ile iki gün boyunca oturma eylemi yapacağını söyledi. Türemiş, Diyarbakır annelerini ile birlikte terör örgütü PKK'dan evlatlarını yüksek bir sesle isteyeceklerini ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evlat nöbetindeki annelere destek için Almanya'dan geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA