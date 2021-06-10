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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Filistinli çocuklara mesaj: Aklımızda ve gönlümüzdesiniz

ANKARA
Filistinli çocuklara mesaj: Aklımızda ve gönlümüzdesiniz
'nın okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklar için tasarladığı "Benim Oyun Sandığım" seti, bu kez Filistinli çocuklar için yola çıktı. Sandıklarda Başkan Erdoğan'ın Filistinli çocuklara mesajı da yer aldı. Mesajda, "Türk Milleti olarak bizler uzakta değil, yanıbaşınızdayız. Oyun oynamaktan, hayal kurmaktan, hayallerin için mücadele etmekten lütfen vazgeçme! Zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun, şafağın aydınlığına karşı duramaz. Sokaklarda özgürce koşturacağın, gökyüzüne korkusuzca bakacağın günler muhakkak gelecek. Doğan gün umuttur çocuğum, yüzünü güneşe dön. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, dualarımızdasın. Sevgiyle gözlerinden öpüyorum" ifadeleri. Oyun sandıklarının yüklendiği TIR'lar, Milli Eğitim Bakanı 'un katıldığı törenle 'dan uğurlandı.
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Filistinli çocuklara mesaj: Aklımızda ve gönlümüzdesiniz
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