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Giriş Tarihi: 10.6.2021 23:40 Son Güncelleme: 10.6.2021 23:45

'li 'dan ve 'ye tepki: Biz de sizinle olmaktan çok mutlu değiliz

HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Biz de sizinle olmaktan çok mutlu değiliz

, ve arasındaki adaylık krizi büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı ’den “HDP ayrı aday çıkarmalı” açıklaması gelirken, HDP Sözcüsü , “Bize akıl vermekten vazgeçin” dedi. Öte yandan HDP Diyarbakır Milletvekili ise CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu eleştirerek, "Muhalefette bir cesaret eksikliği var. Biz de İYİ Parti ve CHP ile beraber olmaktan çok mutlu değiliz” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı Adaylığı konusunda yaşanan çatlak giderek büyüyor. Genel Başkanı 'in " ayrı aday çıkarmalı" önerisine Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'den tepkiler sürüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili , katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın HDP ile olan ilişkilerinde samimi olmadıklarını söyledi. HDP'nin devre dışı bırakılması durumunda tüm muhalefetin kaybedeceğini söyledi.

HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki | Video

HDP'li Paylan, hem hem de İYİ Parti ile ittifak yapmaktan mutlu olmadıklarını belirtti.

"BİZ DE SİZİNLE OLMAKTAN ÇOK MUTLU DEĞİLİZ"

Paylan, şu ifadeleri kullandı

"Esas bizim bunu sormamız lazım, biz sanki İyi Parti ve CHP ile beraber olmaktan çok mu mutluyuz. Çok mu hazzediyoruz, hayır. Ama ne zaman Cumhur İttifakı'nın temsilcileri Erdoğan ve Bahçeli, ne zaman 'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. İşte bu büyük bir sıkıntı."

HDP'den gelen tepkilere Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Biz de sizinle olmaktan çok mutlu değiliz
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