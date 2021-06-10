HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Biz de sizinle olmaktan çok mutlu değiliz

"BİZ DE SİZİNLE OLMAKTAN ÇOK MUTLU DEĞİLİZ"

Paylan, şu ifadeleri kullandı

"Esas bizim bunu sormamız lazım, biz sanki İyi Parti ve CHP ile beraber olmaktan çok mu mutluyuz. Çok mu hazzediyoruz, hayır. Ama ne zaman Cumhur İttifakı'nın temsilcileri Erdoğan ve Bahçeli, ne zaman 'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. İşte bu büyük bir sıkıntı."