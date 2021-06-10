HDP'ye kapatma davasında son dakika! 451 HDP'li için siyasi yasak istemi

Son dakika haberi... 'Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele' konulu uluslararası konferans, Antalya'nın Kundu bölgesindeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde, adalet teşkilatının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla başladı. Konferansa Arnavutluk ve Bosna Hersek devlet başsavcıları, Bulgaristan, Moldova ve Romanya devlet başsavcılığı temsilcileri katıldı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yaptığı açış konuşmasında, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin Asya ile Avrupa arasında köprü olduğuna değindi. Bu nedenle sınıraşan örgütlü suçlardan en çok etkilenen ülkelerin Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri olduğunu belirten Şahin, "Bilindiği üzere, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olmaları nedeniyle sınıraşan örgütlü suçlardan en çok etkilenen ülkelerdendir. Sınıraşan suç örgütleri teknoloji ve iletişimdeki baş döndürücü gelişmelerden ve ülkelerin mevzuatlarındaki boşluklardan istifade etmek suretiyle toplumun ve ülkelerin huzur ve güvenliğini bozmakta, ayrıca ekonomik yönden de ülkelere ve bireylere ciddi zararlar vermektedir. Bu örgütlerin karmaşık yapıları nedeniyle, sınıraşan örgütlü suçlarla mücadelede güçlükler yaşanmaktadır" dedi.