Hukuk İşleri Müdürü serbest kaldı

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine polis dün Menderes Belediyesi'ne baskın yaptı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından kısa süre önce hukuk işleri müdürlüğü görevine getirilen eski uzman çavuş A. Ş'nin makam odasında ve evinde arama yapan polis, A.Ş'yi zimmet suçu işleyerek tablet aldırdığı iddiası ile gözaltına aldı. Ayhan Ş'nin evinde yapılan aramada bulunan bir adet tablete de el konuldu.

GECEYİ NEZARETHANEDE GEÇİRDİ

Ş, dün geceyi nezarethanede geçirdikten sonra Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı'nın Şakar'a belediyeye alınan tabletler konusunda bazı sorular sorduğu öğrenildi. Savcı Ş'yi, irtikap iddiasıyla mahkemeye sevk etti. Savcı, A.Ş için adli kontrol şartı talep etti. Mahkeme heyeti savcının bu talebinin ret etti ve Ş'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kararda, "Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair bu aşamada somut bir delil bulunmamaktadır. "denildi.

ALGI OPERASYONU

Yerel bir internet sitesine açıklama yapan Ş; "Çok şükür çıktım. Hakkımda bir karalama kampanyası ve algı operasyonu yapıldığı ortada. Hazırlanan dosyanın içi boş. Mahkeme de zaten bu noktada gereken kararı verdi. Bir vatandaşın tabletle ilgili iddiasıyla harekete geçilmiş. Tamamen bir algı yaratma operasyonu. Ne resmi olarak bir tablet istediğim, ne de aldığım tablet yok" dediği öğrenildi.