İstanbul Valiliği'nde müsilajla mücadele toplantısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Marmara Denizini etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) kirliliğine karşı "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi" toplantısı düzenledi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Müsilaj kirliliğine karşı valiliğimiz bünyesinde, ilgili kurum ve kuruluşlar, İBB ve yerel yönetimler, Sahil Güvenlik, meslek odaları, OSB yetkilileri ile birlikte "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi'' toplantımızda yapılacak mücadele ile ilgili eylem planı hazırlandı. Müsilajla nasıl mücadele edileceği tartışıldı. Marmara hepimizin korumakta hepimizin görevi" dedi.