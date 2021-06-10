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Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:36

'nde müsilajla mücadele toplantısı yapıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Valiliği'nde müsilajla mücadele toplantısı yapıldı

Marmara denizi ile birlikte bir çok ilde görülen en fazla Marmara Denizini etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) kirliliğine karşı "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi" toplantısı  İstanbul Valiliğinde düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’daki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte nasıl mücadele yapılacağını konuştuklarını ve eylem planı hazırladıklarını kaydetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Marmara Denizini etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) kirliliğine karşı "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi" toplantısı düzenledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Müsilaj kirliliğine karşı valiliğimiz bünyesinde, ilgili kurum ve kuruluşlar, İBB ve yerel yönetimler, Sahil Güvenlik, meslek odaları, OSB yetkilileri ile birlikte "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi'' toplantımızda yapılacak mücadele ile ilgili eylem planı hazırlandı. Müsilajla nasıl mücadele edileceği tartışıldı. Marmara hepimizin korumakta hepimizin görevi" dedi.

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İstanbul Valiliği'nde müsilajla mücadele toplantısı yapıldı
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