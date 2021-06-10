Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul açıklamasına Muharrem İnce’den tepki: Seçmeni kandırmayın...

Kanal İstanbul tartışmalarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de dahil oldu. Yatırımcıları, paralarını ödememekle tehdit eden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef aldı. Muhalefet liderlerini seçmeni kardırmakla suçladı.

Muharrem İnce, "Biz iktidar olduğumuzda parayı ödemeyiz. Devlet yönetecek insanların bunu söylememesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir hakkınız yok. Oraya gidecek olan bir yatırımcı bunun tahkimini uluslararası anlaşmasını yapar. Ya o parayı ödersiniz ya da dünyadan dışlanırsınız. Seçmeni kandırmaya yönelik bir laf olarak algılıyorum bunu." dedi.