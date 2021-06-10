Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul açıklamasına Muharrem İnce’den tepki: Seçmeni kandırmayın...

Kanal İstanbul tartışmalarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de dahil oldu. Yatırımcıları, paralarını ödememekle tehdit eden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef aldı. Muhalefet liderlerini seçmeni kardırmakla suçladı.
Muharrem İnce, "Biz iktidar olduğumuzda parayı ödemeyiz. Devlet yönetecek insanların bunu söylememesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir hakkınız yok. Oraya gidecek olan bir yatırımcı bunun tahkimini uluslararası anlaşmasını yapar. Ya o parayı ödersiniz ya da dünyadan dışlanırsınız. Seçmeni kandırmaya yönelik bir laf olarak algılıyorum bunu." dedi.
İNCE'DEN "ORTAK ADAY" TEPKİSİ
MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce'nin gündeminde muhalefetin ortak aday formülü de vardı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'e "Kendinize güvenmiyor musunuz?" diye seslendi.
İnce, "Ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum. Matematiği bilmediklerini düşünüyorum. O şu demektir; Erdoğan çok güçlü ben bunu yenemem gelin ağabeyimi, ablamı, halamı, dayımı, teyzemi bütün sülaleyi toplayayım Erdoğan'ı yenelim. Kendinize güvenmiyor musunuz? Özgüveniniz mi yok?" ifadelerini kullandı.
MUHALEFETE YAKIN MEDYA ORGANLARINI DA ELEŞTİRDİ
İnce, muhalefete yakın medya kuruluşlarını da sert sözlerle eleştirdi. İnce, "CHP'li belediyelerden para almamakla Genel Merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ni gösterirsen sana para vermeyiz. Siz iktidar olsanız, bu milleti perişan edersiniz." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul açıklamasına Muharrem İnce'den tepki | Video