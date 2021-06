Kurt Kemeri'nde gençlerle temizlik yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Çevre Koruma Haftası kapsamında çevre duyarlılığını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına Kurt Kemeri Piknik alanında özel bir etkinlik düzenledi.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katıldığı etkinlikte Eyüpsultanlı gençler piknik alanında çevreye atılan çöpleri toplayarak temizlik yaptı.



"Temiz bir gelecek için birlikte ilerliyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Başkan Deniz Köken'de eline torba alarak çevre gönüllüsü yüzlerce gençle birlikte çöp topladı.



"SENEDE BİR HAFTA KUTLAYARAK ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURAMAZSINIZ"



Bu tarz etkinliklerin farkındalık oluşturmak adına her hafta yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Deniz Köken, şu açıklamalarda bulundu: "Bu etkinliği aslında piknik yapanların geride nasıl bir ortam bıraktıklarını göstermek adına haftasonu yapmalıydık. Arkadaşlar biz bu çevreyi bizden öncekilerden emanet aldık, bizden sonrakilere de teslim edeceğiz, bizim kendi mülkümüz değil. Soluduğumuz havada herkesin payı var, kim kirletiyorsa başkasına zarar veriyor demektir; biz bunun farkında değiliz. Birisine haksızlık yapmanız için illa onun malını çalıyor olmanız gerekmez, onun soluduğu havaya zarar vererek kul hakkına girmiş oluyorsunuz. Sene de sadece bir hafta kutlayarak çevre bilinci oluşturamazsınız. Biz 365 günde Anneler Günü, Orman Haftası, Engelli haftası kutluyoruz ama bir günde her şey bitiyor. Öyle bir şey yok. Biz bir gün mü nefes alıyoruz. Çevre de öyle bir şey işte, günde kaç milyon nefes alıyorsak, çevrede o kadar nefes alıyor. Bizden çıkanı alıyor, temizliyor tekrar bize geri veriyor. Böyle bir organizasyon var, Allah böyle yaratmış. Sen az oksijen al, ben fazla alayım demiyoruz, herkes alabildiği kadar ciğeri ne kadar yetiyorsa alsın. Ama alabileceğimiz ortamı da temiz bırakmamız lazım. O yüzden ben bu etkinliğe ehemmiyet veriyorum ve gençlerin bu işteki hassasiyetlerini de görebiliyorum. Onun için gençlere teşekkür ediyoruz. İnşallah onlarla birlikte bundan sonraki süreçte daha iyi şeyler yapacağız"



Etkinlik sonrası teke tek topladıkları çöp torbalarını bir araya getirerek Başkan Deniz Köken'le hatıra fotoğrafı çektiren gençler, tesislerde kendilerine verilen ikramlarla soluklanıp güzel havanın keyfini çıkardı.