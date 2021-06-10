Maçka Parkı’nda ‘uygunsuz kıyafet’ tartışmasında flaş gelişme

Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma yaşanmıştı. İddiaya göre güvenlik görevlisi Savaş İlter, "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca "Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" derken, Çağla Köse de "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" demişti. Karşılıklı yaşanan tartışmada Savaş İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

ADLİ PARA CEZASI ALMIŞTI

Mahkeme ilk yargılama sonunda Savaş İlter'e "Hakaret" suçundan 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırmıştı. Çağla Köse hakkında ise haksız fiile tepki olarak hakaret ettiği gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmedilmişti. Ancak, İstinaf Mahkemesi'nce karar bozuldu. Bozma sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Çağla Köse ve Savaş İlter katılım sağladı.

"KAVGAYI ÇIKARAN BEN DEĞİLİM"

Çağla Köse, "O gün gerçekten çok üzgündüm. Söylediğim sözün hakaret olduğunu düşünmüyorum. Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor, istediği şeyi benden kibarca rica etse bu durumlar olmazdı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Kavgayı çıkaran ben değilim" dedi. Savaş İlter ise "Beraatimi istiyorum. Karşı tarafın da ceza almasını istiyorum" dedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BERAAT ETTİ

Mahkeme, Savaş İlter'in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatine karar verdi. Mahkeme aynı zamanda Çağla Köse'nin i hakaret sözünü, haksız bir fiile tepki olarak söylediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığını hükmetti.