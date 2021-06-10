Mehmetçiğin ana hedefi belli oldu! Kışa girmeden tamamen temizlenecek

Son iki yılda Irak'ın kuzeyinde yoğunlaşan operasyonlarla Metina, Avaşin-Basyan, Kandil, Zap ve Gara'daki terörist inlerini başlarına yıkılıyor. Örgütün bu bölgelerde etkisinin büyük oranda kırılmasının ardından, 'ana hedef' olarak nitelendirilen Kandil, Sincar ve Mahmur da terörden temizlenecek.