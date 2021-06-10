Meslek lisesi fabrikalarla yarışıyor! Günlük maske üretim sayısında inanılmaz rakam...

Özel bir firmayla yapılan protokolle makina ve teçhizatlarını yenileyen okul, uluslararası standartlarda günlük 100 bin adet cerrahi maske üretim kapasitesine ulaştı. Okul, "meltblown" adı verilen, gümüş iyonu içermesi nedeniyle antivirüs özelliği bulunan kumaşlarla yaptığı maskelerle İzmir ve Ankara'daki kamu kurumu ihtiyaçlarının önemli bölümünü karşılamaya başladı.

Cerrahi maske pazarında iddialı konuma gelen okul, "U3" ihracat da yapmayı hedefliyor.

Okul müdürü Tümen Aksu, amatör ruhla başladıkları üretime tam profesyonel olarak devam ettiklerini, bu üretimle yaklaşık 2 milyon lira ciro elde ettiklerini ve okulun birçok ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.