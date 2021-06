Muhalefete teröristler yetmedi şimdi de suç örgütlerine bel bağladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi. İşte konuşmasının satırbaşları:Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde şu kadar oy almazsam bırakırım diyen ve her defasında arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir. Türkiye'de hiç kimsenin, bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya da ihtiyacı yoktur.AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegâne parti biziz. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, Türkiye'nin sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir. Havamızı, suyumuzu, topraklarımızı kirlilikten korumak için nasıl mücadele ediyorsak, inşallah siyaseti de kirli ellerin, kirli niyetlerin operasyon aracı olmaktan kurtaracağız. Bunun için 2023 çok önemlidir.Bize iftira atan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu görürüz. Bunlardan biri PKK ve sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri FETÖ terör örgütüdür. Diğeri ise eskiden beri Ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır. Şimdi bir de organize suç örgütü mensuplarını eklediler. Bunların hepsi aynı kaynaklardan beslenmektedir. Tüm bu malzemeleri kişisel ikbal uğruna tekrarlayan bir kısım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor.Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerden, eserlerden, 7 düvele karşı verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerden başka konu yoktur. Milletimizle birlikte sizler de takip ediyorsunuz. Onlarca yol, tünel, köprü, baraj, millet bahçesi, toplu konut açılışı yapıyoruz. Yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planladığımız gibi yürüyor. Tüm OSB'lerde yeni fabrikalar inşa ediliyor, kapasiteler genişliyor. Yaptığımız hizmetlerin şahidi milletimizin ta kendisidir. Biz yolumuzu, karanlık mahfillerin kirli senaryolarına göre belirlemiyoruz. Tek pusulamız aziz milletimiz.Gözleri var görmez, dilleri hakikati söylemez. Bunların kalpleri mühürlü. Marmaray'dan bir geç. Avrasya'dan geç. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geç. Osman Gazi, otoyollar geçmedin mi? Elbette kullanmıştır. İzmir milletvekilisin, İstanbul-İzmir otobanından da mı geçmedin?FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Biz ülkemize ve milletimize dair her meseleyi, tüm taraflarıyla kamuoyu önünde oturur, konuşur, tartışır, değerlendiririz. Ama bunu asla terör örgütleri veya suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok.Ülkemizde ne dış güçlerin ne de onların piyonlarının istikamet çizmesine izin vermedik. Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfillerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp durmadan iftira atıyor. Neymiş millet açmış! Aç dolaşanları buyurun siz doyuruverin. Bizler tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama yok. Yapılandırmaları yapıyoruz. Milletimizden gayet güzel haberler alıyoruz ama bunlar çıkmış, 'Millet aç' diyor. Ben Rizeliyim ve Rize'deki çay müstahsilinin davranışını iyi bilirim. Trakya'daki üreticilerin, çeltik üreticisinin yaklaşımını da gayet iyi biliyorum. Ama bunlardan bihaberler. Nankörlük parayla değil, nankörlüğe devam ediyorlar.GözbebeğimizMarmara'yı ve İstanbul'u, Silahtarağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını toprakla kapatan; Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki, Şile'deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire-pise bulayan, çöp toplamaktan bile aciz her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine terk edemeyiz.Kanal İstanbul'u, depremi tetikleyeceğinden susuzluğa yol açacağına kadar nice zırvayla engellemeye çalışanlar, önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsin. Biz, bu tür yalanlara bakmadan hayırda yarışmayı sürdüreceğiz. İklim dostu şehircilik anlayışının bir örneği Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak. Ekolojik koridorlara ev sahipliği yapacak bu proje İstanbul ve Türkiye'nin iftiharı olacak.AK Parti Grup Toplantısı'nda gösterilen videoda CHP lideri Kılıçdaroğlu ve muhalefetin her yatırıma nasıl karşı çıktığı, bunun yıllardan beri süregelen çarpık bir zihniyete dönüştüğü tek tek anlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için yapılan eserlerin yapımını 'Ne gerek var' diyerek nasıl baltalamaya çalıştığı kendi ifadeleriyle gösterildi. Videoda aHaber ve SABAH'ın CHP'li belediyelerin yaptığı yalan kampanyalarına ilişkin haberlerinin görsellerine de yer verildi.