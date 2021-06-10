Muhalefete teröristler yetmedi şimdi de suç örgütlerine bel bağladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
Grup Toplantısı'nda gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi. İşte konuşmasının satırbaşları:
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE GIRTLAKLARINA KADAR İÇ İÇELER:
Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde şu kadar oy almazsam bırakırım diyen ve her defasında arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir. Türkiye'de hiç kimsenin, bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya da ihtiyacı yoktur.
2023'TE TÜRKİYE'NİN SOSYAL MEDYAYLA YÖNETİLMEYECEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖRECEKLER:
AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegâne parti biziz. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, Türkiye'nin sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir. Havamızı, suyumuzu, topraklarımızı kirlilikten korumak için nasıl mücadele ediyorsak, inşallah siyaseti de kirli ellerin, kirli niyetlerin operasyon aracı olmaktan kurtaracağız. Bunun için 2023 çok önemlidir.
ARKALARINDAKİ ÖRGÜTLER HEP AYNI KAYNAKTAN BESLENİYOR:
Bize iftira atan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu görürüz. Bunlardan biri PKK
ve sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri FETÖ terör örgütüdür. Diğeri ise eskiden beri Ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır. Şimdi bir de organize suç örgütü mensuplarını eklediler. Bunların hepsi aynı kaynaklardan beslenmektedir. Tüm bu malzemeleri kişisel ikbal uğruna tekrarlayan bir kısım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor.
GÜNDEMİMİZDE HİZMETTEN BAŞKA KONU YOK:
Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerden, eserlerden, 7 düvele karşı verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerden başka konu yoktur. Milletimizle birlikte sizler de takip ediyorsunuz. Onlarca yol, tünel, köprü, baraj, millet bahçesi, toplu konut açılışı yapıyoruz. Yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planladığımız gibi yürüyor. Tüm OSB'lerde yeni fabrikalar inşa ediliyor, kapasiteler genişliyor. Yaptığımız hizmetlerin şahidi milletimizin ta kendisidir. Biz yolumuzu, karanlık mahfillerin kirli senaryolarına göre belirlemiyoruz. Tek pusulamız aziz milletimiz.
BUNLARIN KALPLERİ MÜHÜRLÜ:
Gözleri var görmez, dilleri hakikati söylemez. Bunların kalpleri mühürlü. Marmaray'dan bir geç. Avrasya'dan geç. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geç. Osman Gazi, otoyollar geçmedin mi? Elbette kullanmıştır. İzmir milletvekilisin, İstanbul-İzmir otobanından da mı geçmedin?
'BİZİM YAPACAK İŞİMİZ ÇOK, KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'
FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Biz ülkemize ve milletimize dair her meseleyi, tüm taraflarıyla kamuoyu önünde oturur, konuşur, tartışır, değerlendiririz. Ama bunu asla terör örgütleri veya suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok.
LAĞIM ÇUKURUNDAN ÇIKAN İFTIRALAR, PEŞINE DÜŞENLERIN KENDILERINE YAKIŞIR
Ülkemizde ne dış güçlerin ne de onların piyonlarının istikamet çizmesine izin vermedik. Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfillerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.
NANKÖRLÜK PARAYLA DEĞİL
Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp durmadan iftira atıyor. Neymiş millet açmış! Aç dolaşanları buyurun siz doyuruverin. Bizler tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama yok. Yapılandırmaları yapıyoruz. Milletimizden gayet güzel haberler
alıyoruz ama bunlar çıkmış, 'Millet aç' diyor. Ben Rizeliyim ve Rize'deki çay müstahsilinin davranışını iyi bilirim. Trakya'daki üreticilerin, çeltik üreticisinin yaklaşımını da gayet iyi biliyorum. Ama bunlardan bihaberler. Nankörlük parayla değil, nankörlüğe devam ediyorlar.
İSTANBUL'U VE MARMARA'YI BASİRETSİZLERE TERK EDEMEYİZ
Gözbebeğimiz
Marmara'yı ve İstanbul'u, Silahtarağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını toprakla kapatan; Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki, Şile'deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire-pise bulayan, çöp toplamaktan bile aciz her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine terk edemeyiz.
KANAL İSTANBUL İKLİM DOSTU ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞININ ÖRNEĞİDİR
Kanal İstanbul'u, depremi tetikleyeceğinden susuzluğa yol açacağına kadar nice zırvayla engellemeye çalışanlar, önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsin. Biz, bu tür yalanlara bakmadan hayırda yarışmayı sürdüreceğiz. İklim dostu şehircilik anlayışının bir örneği Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak. Ekolojik koridorlara ev sahipliği yapacak bu proje İstanbul ve Türkiye'nin iftiharı olacak.
'YATIRIM DÜŞMANI CHP' VIDEOSUYLA GERÇEKLER TEK TEK ANLATILDI
AK Parti Grup Toplantısı'nda gösterilen videoda CHP lideri Kılıçdaroğlu ve muhalefetin her yatırıma nasıl karşı çıktığı, bunun yıllardan beri süregelen çarpık bir zihniyete dönüştüğü tek tek anlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için yapılan eserlerin yapımını 'Ne gerek var' diyerek nasıl baltalamaya çalıştığı kendi ifadeleriyle gösterildi. Videoda aHaber ve SABAH'ın CHP'li belediyelerin yaptığı yalan kampanyalarına ilişkin haberlerinin görsellerine de yer verildi.