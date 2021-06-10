Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘Müsilaj doğal yollardan deniz bakterileri kullanılarak yok edilecek’
Giriş Tarihi: 10.6.2021

‘Müsilaj doğal yollardan deniz bakterileri kullanılarak yok edilecek’

AA
‘Müsilaj doğal yollardan deniz bakterileri kullanılarak yok edilecek’
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, 'nde oluşan müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışma başlattı. Fakültenin Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. "Amacımız son 20 yıldır denizlerden izole ettiğimiz ve hangi enzimatik özellikleri ile hangi reaksiyonlarda yer aldığını bildiğimiz seçilmiş yerli bakteri izolatlarını kullanarak müsilajın ayrışmasına takviye sağlamak ve çevreye zarar vermeden doğal yollardan biyolojik iyileştirme gerçekleştirmek" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Müsilaj doğal yollardan deniz bakterileri kullanılarak yok edilecek’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA