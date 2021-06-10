‘Müsilaj doğal yollardan deniz bakterileri kullanılarak yok edilecek’

İstanbul
Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi
'nde oluşan müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışma başlattı. Fakültenin Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ
"Amacımız son 20 yıldır denizlerden izole ettiğimiz ve hangi enzimatik özellikleri ile hangi reaksiyonlarda yer aldığını bildiğimiz seçilmiş yerli bakteri izolatlarını kullanarak müsilajın ayrışmasına takviye sağlamak ve çevreye zarar vermeden doğal yollardan biyolojik iyileştirme gerçekleştirmek" dedi.