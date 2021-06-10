Müsilaj ile mücadelede başarılı sonuç

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önderliğinde başlatılan ve Valilikler ile Belediyelerin yanı sıra STK'ların da destek verdiği Eylem planının meyveleri toplanmaya başlandı. Balıkesir kıyılarında sürdürülen müsilaj temizleme çalışmaları ve hava koşulları neticesinde Bandırma ve Erdek kıyıları normale dönmeye başladı.

KIYIDA DURUM NORMALE DÖNÜYOR

Marmara Denizi'nde bir süredir deniz yüzeyinde görülen müsilaj kirliliğinin etkisi, deniz temizleme seferberliğine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü temizleme çalışmaları ve hava koşulların da etkisiyle ortadan kaybolmaya başladı. Balıkesir Valiliği, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kurumlar ve gönüllüler ile birlikte Bandırma ve Erdek'te başlatılan çalışmalarda, deniz yüzeyi müsilajdan arındırıldı. Bu sayede Bandırma kıyıları ile yerli yabancı turistlerin uğrak noktası olan Erdek kıyılarında hayat normale dönüyor.