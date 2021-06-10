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Giriş Tarihi: 10.6.2021 15:05

ile mücadelede başarılı sonuç

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Müsilaj ile mücadelede başarılı sonuç

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Eylem planı kapsamında ile kaplanana kıyı bölgelerinden sevindirici haberler gelmeye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı önderliğinde başlatılan ve Valilikler ile Belediyelerin yanı sıra STK'ların da destek verdiği Eylem planının meyveleri toplanmaya başlandı. kıyılarında sürdürülen temizleme çalışmaları ve hava koşulları neticesinde Bandırma ve Erdek kıyıları normale dönmeye başladı.

KIYIDA DURUM NORMALE DÖNÜYOR

'nde bir süredir deniz yüzeyinde görülen müsilaj kirliliğinin etkisi, deniz temizleme seferberliğine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü temizleme çalışmaları ve hava koşulların da etkisiyle ortadan kaybolmaya başladı. Balıkesir Valiliği, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kurumlar ve gönüllüler ile birlikte Bandırma ve Erdek'te başlatılan çalışmalarda, deniz yüzeyi müsilajdan arındırıldı. Bu sayede Bandırma kıyıları ile yerli yabancı turistlerin uğrak noktası olan Erdek kıyılarında hayat normale dönüyor.

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Müsilaj ile mücadelede başarılı sonuç
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