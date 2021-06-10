“Ölüm Hapı” operasyonu! Satıp piyasaya süreceklerdi!

İstanbul'da 250 bin adet zayıflama hapı ele geçirildi. Geçmişte ölümlere yol açan ve bağlımlılık yaptığı iddia edilen sahte hapları internet üzerinden satmayı planlayan dört şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bağcılar, Büyükçekmece, Esenler ve Küçükçekmece İlçeleri'nde sekiz farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Büyükçekmece'de bir adreste 250 bin adet sahte zayıflama hapı, cinsel içerikli hap, 100 şişe zayıflama macunu ve zayıflama haplarının imalatında kullanılan "Sibutramin" maddesi ele geçirildi.
"Merdiven Altı" olarak adlandırılan sağlıksız koşullarda ve adreslerde içlerine "Sibutramin" maddesi eklenerek imal edilen ve operasyonla ele geçirilen sahte hapların piyasa değerinin toplamda üç buçuk milyon lira olduğu ifade edildi. Geçmişte ölümlere yol açan ve bağlımlılık yaptığı iddia edilen hapları internet üzerinden satmayı planlayan dört şüpheli gözaltına alındı.