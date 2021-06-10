“Ölüm Hapı” operasyonu! Satıp piyasaya süreceklerdi!

"Merdiven Altı" olarak adlandırılan sağlıksız koşullarda ve adreslerde içlerine "Sibutramin" maddesi eklenerek imal edilen ve operasyonla ele geçirilen sahte hapların piyasa değerinin toplamda üç buçuk milyon lira olduğu ifade edildi. Geçmişte ölümlere yol açan ve bağlımlılık yaptığı iddia edilen hapları internet üzerinden satmayı planlayan dört şüpheli gözaltına alındı.