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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Sanki biri bomba atmış gibiydi kahroldum

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Sanki biri bomba atmış gibiydi kahroldum

Dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi: can çekişiyor. 10-15 metrede canlı hayatı son bulmuş. Müsilaj tıpkı bir hayalet ağ gibi her yeri hapsetmiş. Dilerim bu acı tecrübe çevreye bakış açımızı değiştirir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın deniz temizliği seferberliğine katılan ve yaşanan tahribatı 'da dalış yaparak gözlemleyen dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi (41), SABAH'a konuştu:
Ortak suçumuzun en yakın tanığıyım orada. Vizörden bakarken içim acıyor. hasta ve can çekişiyor. Aşağısı yukarıdan daha beter. Bir ay önce de , ve 'da dalışlarımızı gerçekleştirdik. Aşağıya indiğimizde korku filmi gibiydi. Sanki bir bomba atılmış ve bütün yaşam son bulmuştu. Kolumu soktuğumda dibe yetişmedi. O kadar bulanık bir görüntü ki göz gözü görmüyordu. Canlı yaşamı yoktu. Ancak 9-10 metre aşağıya inebildim. Caddebostan balık adamların eğitim yeridir ama şu anda felaketin içinde. Eskiden suyun altında mercanlar vardı şimdi çöp deniz gibi...
Midye, istiridye gibi türlerin ve yeşil alglerin üzeri tamamen salya ile kaplanmış. 45 dakikalık dalışta 2-3 balık ancak görebildim. Dipten yukarı baktığımızda ise su yüzeyi sanki bir buz tabakasıyla kaplı gibiydi. Güneşin de etkisiyle burada kuruyan ve hayli sert bir tabaka oluşturan müsilaj, balıkları içine tıpkı bir hayalet ağ gibi hapsetmişti. Dilerim bu acı tecrübe bizim denize ve çevreye olan bakış açımızı değiştirir. Geleceğin deniz ve okyanuslarda olduğunu anlarız.

"BERABER ÇÖZMELİYİZ"
Bu arada da 'daki müsilaj sorununu ele aldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı , "Bu problemi hep beraber, parti, belediye ayrımı yapmadan çözmeliyiz" dedi.



DENİZİMİZ PİSLİK DEPOSU OLMUŞ
TSSF Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan: İnsanlığın oksijen, besin ve yaşam kaynağı denizimiz pislik deposu olmuş. Bu tek bir kurumun suçu değil insanlığın suçu. Denizin artık yeter dediği noktadayız. Öyle bir noktadayız ki güneş ışınları artık aşağıya ulaşmıyor. Denizimizi kurtarmak için elimizden geleni hep birlikte yapacağız.



İKİ GÜNDE ONLARCA TON TOPLANDI
Acil eylem planı çerçevesinde Marmara Denizi kıyısındaki 7 ilde başlatılan müsilaj temizliği ikinci gününde de tam gaz devam etti. Caddebostan Sahili'ndeki çalışmaların operasyon müdürü İsmail Özgönül, 17 ton müsilajı toplayıp arıtma tesislerine ilettiklerini söyledi. İzmit Körfezi'ndeki 9 ilçede de 24 araç müsilaj temziliği yapıyor. Çanakkale Boğazı'nda da 20 tona yakın müsilaj denizden toplanırken Yalova'da da çalışmalar aralıksız sürüyor. Bulut YAMANDAĞ-Abbas ÇAKAR-Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH



MÜSİLAJ ÖLDÜRÜYORDU
Bursa Mudanya açıklarında teknesiyle denize açılan Kerem Alberi (47), motorun pervanesine takılan müsilajı temizlemek isterken suya düştü. Müsilaj tabakası nedeniyle zor anlar yaşayan Alberi'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı aradı. Hızla olay yerine gelen ekipler, müsilajın içinde yaşam mücadelesi veren Alberi'yi kurtarırken, kayalıklara sürüklenen tekne de son anda durduruldu.

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Sanki biri bomba atmış gibiydi kahroldum
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