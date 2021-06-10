Satırlı il delegesi serbest kaldı

Torbalı Ayrancılar'da İlçe Başkanlığının düzenlediği saha çalışması sırasında CHP İl Delegesi Aydın Sünbül'ün Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan'a önce yumruklu ardından bıçak ve satırlı saldırısı sonrası Sünbül gözaltına alındı. Her iki ismin Savcılık'ta verdiği ifadeye SABAH ulaştı.

SAVCILIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Satırlı saldırıyı gerçekleştiren Sünbül ifadesinde, "Partimizin bir toplantısı vardı. Ben de gittim. Orada Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan ve meclis üyesi Yıldız Sivrikaya vardı. Sivrikaya, 'Bu toplantıyı kim düzenliyor?' diye sordu. Özgan da, 'Meclis üyeleri bu toplantıya davetli değil' yanıtını verdi. Ben de araya girip, 'Sen meclis üyesi değil misin? O zaman niye geldin?' diye sordum. Bana küfür etti. 'Sana mı soracağım lan?' diye bağırdı. Ben de bunun üzerine tekme attım. Cebinde silahı vardı. Belediye çalışanı C.A. da eline demir çubuk aldı. Silahı ve demir çubuğu görünce ben de elime satır aldım." dediği öğrenildi. Sünbül, her iki isimden de şikayetçi oldu.

BANA SALDIRDI

Başkan Yardımcısı Özgan ise ifadesinde; "Partimizin bir toplantısı vardı. Ben de gittim. Aydın Sünbül bana, 'Senin burada ne işin var' deyip saldırdı. Herkes de bunu gördü. Küfürler etti. 'Seni bıçaklayacağım' diyerek beni tehdit etti. Hakaret etti." dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Sünbül, ifadesinin ardından hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Sünbül'ü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.