Siirt'te şehit geçici köy korucusu Babat için tören düzenlendi

Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlen tören, şehit geçici köy korucusu Mehmet Babat'ın Türk bayrağına sarılı naaşının konulması ve öz geçmişinin okunmasıyla başladı.

Okunan dualar ve tekbirler ile Şehit Babat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere helikopterle Pervari ilçesine bağlı doğan köyüne götürüldü. Şehidin cenazesi doğan köyünde düzenlenecek törenin ardından aile kabristanına defnedilecek. Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Mülkiye Başmüfettişi Hakan Arıkan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, askerler ve vatandaşlar katıldı.