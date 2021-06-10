Şırnaklı anneler eylemlerine kararlılıkla devam ediyor

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Aileler, eylemlerinin 33'üncü haftasında, güvenlik önlemleriyle geldikleri HDP binası önünde partiye ve PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

6 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Doğan'ın annesi Hamdiye Arslan, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Çocuklarının kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu anlatan Arslan, "Çocuklarımız için bu yürüyüşü yapıyoruz. Yaşadığımız sürece bunu devam ettireceğiz. Yaşadığımız sürece bu haksızlığı unutmayacağız. Çocuklarımızı bizden çalıp, sattılar. En büyük haksızlığı bu küçücük .çocuklara ve ailelerine yaptılar. Yüreğimizi yaktılar. Çocuklarımızı öldürttüler. Ailelerini de burada kahırdan öldürdüler. 6 yıldır oğlumun sesini duymadım. Oğlumu görmedim" dedi.

Şırnaklı annelerin eylemine destek veren Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Şırnak İl Başkanı Hacı Şanlı; "Bu tür eylemlerimiz devam edecektir. Ta ki bu gözü yaşlı anne ve babaların göz yaşı dinene kadar. Biz her hafta burada olduğu gibi bundan sonra Hakkari'de, Şırnak ve Diyarbakır'da desteğimizi vereceğiz" dedi.

Teröristler tarafından 7 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Emine Üstek, "Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Gücüm yetene kadar buraya geleceğim. Ben istemezmiyim oğlum yanımda olsun. Ne hakları var bize bunu yapmaya. Çocuklarımızı götürüp sattılar. Metin oğlum neredeysen evine geri dön" dedi.

Baba ömer Üstek ise; "Bu memleketin bütün çocuklarını HDP götürdü. Allah'tan korksunlar 6 yıldır çocuğumuzdan hiçbir haber almadım. HDP ve PKK bu memleketi yıktı. Kim Cizre'yi, Diyarbakır'ı, Şırnak'ı yıktı. PKK ve HDP birlikte yıktı. Kim bu çocukları kaçırdı? HDP ve PKK birlikte kaçırdı. Biz çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Ölene kadar onlara karşı eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.