Son dakika: Adalet Bakanı Gül resmen duyurdu: O meslek için Hukuk mezunu olma şartı geliyor...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye, içe kapanık, statükocu, mevcut durumuyla, pozisyonuyla yetinen bir demokrasi ve hukuk anlayışına sahip Türkiye değildir." dedi.

Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin ortak yürüttüğü Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin açılışı yapıldı.

Bakan Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2023'e giderken yargı politikaları anlamında iki temel belge olan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna sunulduğunu, her iki belgenin de Türkiye'deki tüm taraflarla bir araya gelinerek hazırlandığını söyledi.

Söz konusu belgelerin Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ile uluslararası kuruluşların önerileriyle hazırlandığını belirten Gül, "Türkiye, içe kapanık, statükocu, mevcut durumuyla, pozisyonuyla yetinen bir demokrasi ve hukuk anlayışına sahip Türkiye değildir. Daha iyisinin mümkün olacağı ve uluslararası toplumdan, hukuktan karşılıklı istifade edebileceği vizyonu ve inancına sahip olarak, daha iyisine bizim ülke insanımız layıktır anlayışıyla sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Gül, tüm dünyada sosyal, bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle hukuki uyuşmazlıkların çoğaldığını, suçlar ve anlaşmazlıkların da giderek çeşitlendiğini dile getirdi.

Bu durumun yargının iş yükünü yoğunlaştırdığına işaret eden Gül, konuyla ilgili Türkiye'nin anayasal ve yasal anlamda adımlar attığını belirtti.

Yargının temel amacının sürecin adil bir şekilde sonuçlanması olduğunu ifade eden Gül, adil sonuca hızlı ulaşmada alternatif çözümlerin önemli olduğunu vurguladı.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan ara buluculuğun Türkiye'de Ahilik geleneğiyle 800 yıl öncesinden var olduğunu dile getiren Gül, "Ülkemizde 2013 yılında uygulanmaya başlanan ara buluculuk, hızla uygulama alanı bulmuş ve bu konuda da sürekli kapasitesi geliştirilmiştir." diye konuştu.

Gül, Singapur Anlaşması'na da değinerek, sözleşmenin 21 Nisan'da imzalandığını, ekimde iç hukukun parçası olarak yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Bakan Gül, Singapur Sözleşmesi'yle taraf ülkelerde ara bulucular tarafından imzalanan sulh anlaşmalarının uluslararası düzeyde güvence altına alındığını, bunun ekonomiye de katkı yapacak hukuki bir gelişme olduğunu bildirdi.