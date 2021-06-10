Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşılamada yeni döneme geçiliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 14,5 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye geldiğini, pazartesi günü 4,2 milyon doz daha geleceğini belirterek, aşılama yaşını yarından itibaren 45'e çekmiş olacaklarını söyledi.

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni döneme geçiliyor | Video

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak açıklaması öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanması tartışılan hatırlatma dozu ile ilgili, sağlık çalışanlarına uygulanan ilk aşının üzerinden önümüzdeki hafta 6 ay geçmiş olacağını hatırlatarak, "Biz onlarla ilgili çalışma yapıyor olacağız. Çalışmanın amacı immün yanıtına bakıp, antikora bakıp, hücresel yanıtını görüp, Sinovac, Biontech ve Faz-3 yerli aşımızı uygulayacağız. Aradaki yanıtı göreceğiz ve karşılaştıracağız. Devamında sonuca göre rapel (pekiştirme) doz eylülde devreye girecek" dedi.