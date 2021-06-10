SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı

Sonuç bildirgesi:

Denizler birçok canlı için mükemmel bir ekosistem olmasının yanında insanlık için en kaliteli gıda temin ambarları olarak bilinirler. Taşıdığı ekolojik ve ekonomik önem nedeni ile deniz kaynaklarının bilinçli kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

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İnsan kaynaklı tehditlerin yoğunluğu ve dağılımı şu anda insanlık tarihinde görülmemiş seviyelere ulaşmış durumdadır. Marmara Denizinde son yıllarda gerek insan kaynaklı gerek doğal birtakım baskılar mevcuttur.

Bu baskıları oluşturan nedenler:

Artan Sıcaklık

Oksijen Azalması

Okyanus Asitlenmesi

Karasal Girdiler (Atık Su, Besin Elementi)

Aşırı Avlanma

Kirlilik

İstilacı Türler

Gemicilik Faaliyetleri