SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Aşı programı genişliyor! Avukatlar, berberler, kafe ve lokanta....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Aşı programına bir grup daha dahil ediliyor | Video
BERBERLER DE DAHİL EDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşı olabileceğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu: Berber ve kuaförler de yarından itibaren aşılanacak | Video
AVUKATLAR YAŞ SINIRI OLMADAN AŞI OLABİLECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programı kapsamında avukatların yarından itibaren aşı olabileceğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.