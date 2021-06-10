SON DAKİKA HABERİ: Ege müsilaj değil, farklı plankton türlerinin tehdidi altında





İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar da Ege Denizi'nde kirliliğe bağlı pek çok plankton patlamasının yaşandığını ancak bunların müsilajdan farklı olduğunu ifade etti. İlk plankton patlamalarının 1950'li yıllarda Ege Denizi'nde görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Önceleri 8-10 yılda bir görülen patlamalar nüfus arttıkça sıklaşıyor. Marmara'da da Ege'de de görülenlerin hepsi plankton patlamalarıdır. Kimi kırmızı, kimi beyaz, kimi deniz marulu şeklinde görülür. Bunlar türsel olarak değişse de hepsinin nedeni kirliliktir. Ege Denizi müsilajın sevdiği bir ortam değil, çünkü burada ağır sanayi bulunmuyor. Yine de farklı plankton türleri bakımından tehdit altında. Ege Denizi için Büyük Kanal Projesi ile evsel atıklar önlendi, ancak büyük kaçaklar var. Kasım ve mayıs ayında deniz marullarını gördük. Ege'de önce erozyon önlenmeli, ardından bütün arıtma tesisleri sıkı kontrol edilmelidir" diye konuştu.