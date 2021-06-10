SON DAKİKA HABERİ: İBB Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk etti!

TRAFİK ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANACAKTI

Maçka Parkı girişindeki çalışmalar kapsamında; Bayıldım Caddesinin Kadırgalar Caddesi girişinden Swiss Otel'e kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar Caddesi istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine gidecek araçlar, Harbiye istikametine devam edip, Mim Kemal Öke Caddesi'nden Maçka ve Nişantaşı bölgesine ulaşabileceklerdi. Süleyman Seba Caddesi'nden Taksim Kabataş ve Karaköy istikametine gidecek olan araçlar ise, Bayıldım Caddesi'nin açık olan kısmını kullanarak Acısu Sokak, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sokak ve Vişneli Tekke Sokağını kullanarak Dolmabahçe ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istedikleri istikamete ulaşabileceklerdi. Tünel çalışmaları öncesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından park içerisinde spor yapan vatandaşlar ve bölgede oturan vatandaşlar bilgilendirme notu dağıtılmıştı.