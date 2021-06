SON DAKİKA HABERİ: İBB Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk etti!

HER GEÇEN GÜN İSTANBUL'DA KAYIP BİR GÜN

İBB tarafından yapımı durdurulan tünele ilişkin İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sert tepki gösterdi. Göksu, "İstanbul her geçen gün geriye gidiyor. Her geçen gün İstanbul'da yeni bir kayıp gün" ifadelerini kullandı.