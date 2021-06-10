Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Emniyet İstihbarat Birimlerinin başarılı çalışması sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K. isimli terörist, bugün Muğla/Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.