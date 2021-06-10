Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı
Giriş Tarihi: 10.6.2021 21:25 Son Güncelleme: 10.6.2021 22:22

: Kırmızı bültenle aranan terörist 'da yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı

haberleri: Emniyet İstihbarat Birimlerinin başarılı çalışması sonucu, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K isimli terörist, 'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K.'nin Milas'ta yakalandığını duyurdu.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Emniyet İstihbarat Birimlerinin başarılı çalışması sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K. isimli terörist, bugün /Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA