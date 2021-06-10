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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Yurt genelinde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 11.6.2021 00:16

Son dakika: 'den flaş uyarısı! Yurt genelinde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Yurt genelinde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Genel Müdürlüğü, 11-15 Haziran tarihlerini kapsayan tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; , Ege, , , ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, hafta sonu da bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki 11 Haziran Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Genel Müdürlüğü; önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyurdu. 11-15 Haziran tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre; , Ege, , , ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK?

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya çevreleri, ve Aydın'ın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bolu'nun güneyi ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Cumartesi günü yağışlar yurtta eskini artırıyor. Aydın, Manisa ve Denizli çevresinde de yağışlar etki gösterecek. İç Anadolu'da Cuma günü başlayan yağışlar devam edecek.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Pazar günü yağışlar Karadeniz kıyıları hariç tüm yurdu etkisi altına alacak. 'da gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte sıcaklıkların 2 ile 3 derece arası düşmesi öngörülüyor.

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU...

Pazartesi günü devam edecek olan yağışlarda sel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

SALI GÜNÜ ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Salı günü İç Anadolu'nun büyük bölümü yağışın etkisinden çıkacak. , İstanbul, İzmir'de yağışlar devam edecek. İstanbul'a en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak ön görülüyor. Ankara'da ise sıcaklıklar en yüksek 20 derece, en düşük ise 12.

SON DAKİKA: 11 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat hariç), Doğu Karadeniz ile Antalya, Hatay, Bolu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Hatay çevreleri ile Antalya il merkezi ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra il merkezi ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Yozgat hariç) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Yurt genelinde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
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