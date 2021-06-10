Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Yurt genelinde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

SALI GÜNÜ ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Salı günü İç Anadolu'nun büyük bölümü yağışın etkisinden çıkacak. Ankara, İstanbul, İzmir'de yağışlar devam edecek. İstanbul'a en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak ön görülüyor. Ankara'da ise sıcaklıklar en yüksek 20 derece, en düşük ise 12.

SON DAKİKA: 11 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat hariç), Doğu Karadeniz ile Antalya, Hatay, Bolu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu