SON DAKİKA

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KAZANILACAK

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen partisinin MKYK toplantısında da coronavirüs sürecini ele almıştı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri Kovid-19 salgını ile ilgili yapılan etkin mücadele olmuştu. Yaz boyunca hedefin 300 milyon doz aşı olduğunu belirten Erdoğan, aşılama ile birlikte toplum bağışıklığının kazanılacağını söyledi.