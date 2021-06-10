SON DAKİKA

Son dakika haberi... Türkiye'nin gözü-kulağı Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Kabine toplantısı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 14 Haziran'dan 10 Haziran'a çekildi. Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi coronavirüs ve yeni normalleşme süreci olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme adımlarının yeniden güncelleneceğinin mesajını vermiş ve 21 Haziran tarihini işaret etmişti. Başkan Erdoğan'ın Pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp-kaldırılmayacağına vurgu yapması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı kararları öncesi son dakika gelişmeleri...
Yarın yapılacak Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi corona virüs ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
BİLİM KURULU BUGÜN TOPLANIYOR
Toplantıda vaka sayıları ve hastanelerdeki durum değerlendirilecek. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla genişleyen aşı takvimi ve takvime yeni risk gruplarının eklenmesi ele alınacak. Bilim Kurulu'nda ayrıca normalleşme sürecinin vaka sayısına etkisi de masaya yatırılacak.
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KAZANILACAK
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen partisinin MKYK toplantısında da coronavirüs sürecini ele almıştı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri Kovid-19 salgını ile ilgili yapılan etkin mücadele olmuştu. Yaz boyunca hedefin 300 milyon doz aşı olduğunu belirten Erdoğan, aşılama ile birlikte toplum bağışıklığının kazanılacağını söyledi.
NORMALLEŞME TAKVİMİ GÜNCELLENECEK
Erdoğan 1 Haziran'da başlaşan yeni normalleşme takviminin 21 Haziran'a kadar izleneceğini belirtirken, yeni normalleşme takvimin hem vaka sayıları hem de aşılama dikkate alınarak 21 Haziran tarihinden sonra yeniden güncelleneceği ifade etti.
PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALKACAK MI?
Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.