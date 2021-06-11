9 yıldır değişmeyen asbestli su boruları

Turizm cenneti Datça'da, 6 Aralık 2012 yılındaki belediye meclisi toplantısında içme suyu şebekelerindeki asbestli boruların değiştirilmesi görüşüldü. Meclis toplantısında asbestli boruların değiştirilmesi için projelerin yapılması ve bu yönde çalışmaların başlatılmasına karar verildi. Son derece kanserojen bir madde olan asbestin, solunum ya da içe suyu yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açtığı nedeniyle, 31 Aralık 2010 tarihinde Türkiye'de Asbest Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'nin 37.maddesi ile yasaklanmıştı. Ancak, 9 yıldır bu asbestli borular değiştirilmedi.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Datça Belediye AK Parti Meclis Grup Başkanı Mimar Haluk Laçin, 2012 yılında asbestli boruların değiştirilmesi yönünde karar alındığını hatırlatarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, bu yönde çalışmalarının olup olmadığını sordu.

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BELEDİYE NE YAPTI

Datça'nın mahallelerindeki içme suyu şebekelerindeki asbestli boruların, halk sağlı açısından tehlikeli olduğunu ve MUSKİ'nin bu yönde çalışmasının olup olmadığı hakkında dilekçe verdi. AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin, "Datça'mızın mahallerinde bulunan içme suyu şebekesindeki boruların bir kısmının asbestli borular olduğunu bilmekteyiz. Datça belediye meclisinin 06.12.2012 yılında gündemin 11. Maddesi olarak asbestli boruların değiştirilmesi için, projelerin yapılmasına ve bu yönde gerekli çalışmaların başlatılması kararı alınmıştır. 2014 yılında çıkan Büyükşehir yasası sonrası Datça Belediyesi'nden Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ'ye devredilmiştir. Görev ve yetki MUSKİ'ye aittir. Asbestli boruların sağlığımız açısından olan sakıncaları hepimiz tarafından bilinmemektedir. Aynı zamanda asbestli boruların kullanılmaması mevcut olan asbestli boruların da kaldırılması ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Halkımızın sağlığını korumak adına asbestli boruların kaldırılmasıyla ilgili MUSKİ ne gibi çalışmalar yapmıştır ve yapacaktır." ifadelerine yer verdi.