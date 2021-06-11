Aldığı destek ile 30 koyunu 300’e çıkardı

Van'da 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle boşaltılan kırsal mahallelerin eski canlılığına kavuşturulması ve küçükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında, 30 koyunla çiftçiliğe başlayan Hasan Seyhan, aldığı destek ile koyun sayısını 300'e çıkardı.

Van'da terör örgütünün baskıları nedeniyle boşaltılan ve güvenlik güçlerinin operasyonları sayesinde terörden arındırılan kırsal mahallelerin "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" adlı projeyle yeniden canlandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında destek sunan devlet özellikle küçükbaş hayvancılığın en fazla yapıldığı Van'da rağbet görmeye başladı. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında, 30 koyunla çiftçiliğe başlayan Hasan Seyhan, aldığı destek ile koyun sayısını 300'e çıkardı.

30 OLAN KOYUN SAYISI 300 OLDU

SABAH'a konuşan Hasan Seyhan, çiftliği ortaklaşa olarak bir arkadaşıyla birlikte açtıklarını ifade ederek, "Bu çiftliğimizi açıp aynı zamanda burada da ikamet etmeye başladık. Bu işe başlamadan önce kömür işi ile uğraşıyordum ancak işler yolunda gitmemeye başlayınca bu işe başlamaya karar verdik. Devamında hayvancılığa ön vermeye karar verdik. Devletten kredi desteği aldık ve bu işe başladık. İlk etapta 30 koyunumuz vardı. Devletten aldığımız destek ile 100 koyun aldık. Koyunlara ek olarak keçide aldık. Aldığımız destek ile hayvan sayımızı 300'e çıkardık." Dedi.

ÜRETTİKLERİ PEYNİRDEN EKONOMİK KAZANÇ SAĞLAMAYA BAŞLADILAR

Seyhan, "Özellikle keçi sütünün faydalarından yola çıkarak keçi sütü üzerinden ticaret yapmayı düşünüyoruz. İlk etapta keçi sütünü sade olarak piyasaya sunmayı planlıyoruz. Koyun sütünden ise peynir üretmeyi planlıyoruz. Yaptığımız peynir tamamen doğal oluyor. Peynirimizi piyasaya sunmaya başladık. Ayrıca keçi sütünü dondurmadan kullanmak için bazı teklifler geldi." Şeklinde konuştu.

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK İÇİN CİDDİ BİR GAYRET İÇİNDEYİZ

Kurulan çiftliği ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında Van Valiliği ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandığını belirtti. Vali Bilmez, "İmzalanan protokol çerçevesinde vatandaşlarımız hayvancılığı geliştirmek için ciddi bir gayret içindeyiz. Şimdiye kadar bin 200 çiftçi valiliğimize müracaat ederek projeden yararlanmak istediğini belirtti. Yaklaşık 900 çiftçimizin projeleri uygun görüldü. Ziraat bankasına projeleri gönderildi. Bunların hayvan alım işlerine başlandı. Şuan 16 civarında çiftimizin hayvanları teslim edildi. 130 çiftçimizin de inşallah yakında hayvanları teslim edilecek." Dedi.

VATANDAŞLARIN DESTEĞE İLGİSİ BÜYÜK

Bu projeden yararlanmak için her hangi bir kotanın ve bir sınırlamanın olmadığına dikkat çeken Bilmez, "Vatandaşımız yüz bin liralık hayvan alımı için faizsiz kredi kullanmakta, İsterse 50 bin lira daha faizin büyük bir kısmını devletin karşıladığı, düşük faizli kredide kullanabilir. Bir yıl geri ödemesiz, 7 yıl içinde geri ödenecek bir kredi, vatandaşlarımızın da bu anlamda ciddi bir ilgisi var" ifadelerine yer verdi.

VAN HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Özellikle bu pandemi sürecinden sonra köyüne dönmek için neden arayan çiftçiye bu projenin can simidi olduğunu dile getiren Bilmez, "Şuan çiftçimizin yanındayız, özellikle bu bölgede yeni bir keçi ırkını geliştirmek için üniversitemiz ile iş birliği yaparak Hatay geçişi ile yerli kırma keçisi, yerli keçiden kırma bir tür elde ederek hem süt verimi, hem de et verimi daha iyi durumda. Bu sebeple projede görev alan Tarım İl Müdürümüz, ilçe müdürlerimize, kaymakam arkadaşlarımıza, ziraat bankamıza hepsine teşekkür ediyorum. En önemlisi ise bu projeye ilgi duyan Van halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.