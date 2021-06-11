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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Annelere destek için geldi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Annelere destek için geldi
'da PKK tarafından kaçırılan kızı için Başbakan Merkel'in ofisinin karşısında 1 buçuk yıldır eylem yapan anne Maide Töremiş, evlat nöbeti tutan ailelere destek olmak için 'ye geldi. Dün yurda gelen Töremiş, bugün Gara bölgesinde şehit edilen jandarma er Müslim Altıntaş ile polis memuru 'nın ailelerini ziyaret edecek. Töremiş, ardından anneleri ile iki gün boyunca oturma eylemi yapacak. Töremiş, geçen ay, Diyarbakır anneleri ile görüntülü görüşme yapmış ve destek ziyaretinde bulunacağını açıklamıştı. Nilüfer Töremiş , 12 Kasım 2019'da PKK tarafından dağa götürülmüştü.
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Annelere destek için geldi
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