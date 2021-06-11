Annelere destek için geldi

Almanya
'da PKK tarafından kaçırılan kızı için Başbakan Merkel'in ofisinin karşısında 1 buçuk yıldır eylem yapan anne Maide Töremiş, evlat nöbeti tutan ailelere destek olmak için Türkiye
'ye geldi. Dün yurda gelen Töremiş, bugün Gara bölgesinde şehit edilen jandarma er Müslim Altıntaş ile polis memuru Vedat Kaya
'nın ailelerini ziyaret edecek. Töremiş, ardından Diyarbakır
anneleri ile iki gün boyunca oturma eylemi yapacak. Töremiş, geçen ay, Diyarbakır anneleri ile görüntülü görüşme yapmış ve destek ziyaretinde bulunacağını açıklamıştı. Nilüfer Töremiş , 12 Kasım 2019'da PKK tarafından dağa götürülmüştü.