ASKİ’nin ihmali vatandaşı perişan etti! Bu tablonun nedeni iş bilmezlik...

Sağanak yağmurla Dereboyu Caddesi'nin zeminde göçükler oluştu. Arabalar ağır hasara uğradı. Boğaziçi Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Türközü Mahallesi'nde vatandaşlar maddi ve manevi zarara uğradı.
Akdere Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde oturan vatandaşlar ve esnaf, yaşadıkları mağduriyeti SABAH'a anlattı. Vatandaşlar ve esnaf; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ görevlilerini eleştirdi.
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ÖZCAN: SEMPATİK İÇERİKLER HAZIRLAMAKLA OLMUYOR BU İŞLER
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Twitter hashtag tabelasına göre sempatik içerikler hazırlamakla olmuyor bu işler maalesef. Hayat gerçek, Ankara gerçek, bu Millet gerçek"
BAŞTUĞ: "YAVAŞ'I BOŞ POLİTİK SÖYLEMLER YERİNE ANKARA'MIZA HİZMET ETMEYE DAVET EDİYORUM"
Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ: "ASKİ'nin Mamak Akdere Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yaptığı alt yapı çalışma alanına asfalt atılmadığı için yağmurla birlikte zeminde oluşan göçükler arabalara ağır hasar vermiştir. Mansur Yavaş'ı boş politik söylemler yerine Ankara'mıza hizmet etmeye davet ediyorum."
KÖSE: "YAPILAN KAZILARIN ÜZERİNE GEÇİCİ DE OLSA ASFALT ATILSAYDI BU DURUM OLMAZDI"
Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse:
"Şehrin merkezinde bu kadar çamur ve çakıl taşı nereden çıktı? Bu sorunun cevabını Dereboyu esnafı ve burda yaşayan hemşehrilerimiz biliyor. Sayın Mansur Yavaş bu çamur size ait. Çözüm aslında çok basit: Yapılan kazıların üzerine geçici de olsa asfalt atılsaydı bu durum olmazdı."
"Boğaziçi Mahallesi'nde yoğun yağmurda oluşan sele karşı 3 yıl önce alınan önlemlerle sorun çözülmüş görünüyor. Tek sorun, ASKİ'nin Samsun Yolu köprü altındaki altyapıyı kuvvetlendirmesi gerekiyor. Esnaflarımızı ziyaret ederek durumu değerlendirdik."
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"Çağlayan Mahallesi'ndeki Çağlayan Sitesini de sel suları basmış. Hemşehrilerimizi ziyaret ederek durumu yerinde inceledik. Altyapıyla ilgili bir durum var. Ankara Büyükşehir ASKİ ile birlikte buraya bir çözüm bulmak için çalışma yapacağız."
"Türközü Mahallemizde selden zarar gören vatandaşlarımızın hepsini ziyaret ettik. Hasar tespit çalışmaları tamamlanıyor. Umarım Büyükşehir Belediyesi bu şekilde riskli olan yerlere sorumluluğu dahilinde daha fazla ihmal etmeden önlem alır."
*GÖKÇEK: "MÜTEAHHİT YOLDA YETERLİ SIKIŞTIRMAYI YAPMAMIŞ"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek; Dereboyu'nun altyapısının tamam olduğunu, bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.
Melih Gökçek; Mamak Dereboyu Caddesi'ndeki selin tek nedeninin Mansur Yavaş'ın adamlarının işbilmezliği olduğunu söyledi.
Gökçek şunları söyledi:
"Dereboyu'nun altyapısı tamam. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ASKİ oradan Gölbaşı'na 1400'lük yeni su hattı götürüyor. Şimdi gelelim selin nedenine: Müteahhit yolda yeterli sıkıştırmayı yapmamış. Dikkat edilirse kum aşağıya kaymış. Müteahhit ızgaraların bir kısmını iptal etmiş ve yenisini yapmamış. Mevcut ızgaraların temizliği yapılmamış. Su borusu yapıldıkça gerekli sıkıştırma yapılıp asfaltlama yapılması gereki. Asfalt yapılmamış…"
"Selin nedeni Mansur Yavaş'ın ASKİ'deki iş bilmez bürokratlarının işi. Şimdi kalkmış utanmadan kabahati eski altyapıya atıyorlar. Külliyen yalan. Felaket uğrayan vatandaşlar caddenin ve dükkanlarının tespitini yaptırıp tazminat alabilirler."
"Şu anda belediye meclisi çalışma halinde. Belediye meclisine bir araştırma önergesi verip sorunlar tespit edilmeli, zarar bu sorumlulardan tahsil edilmeli…"
Şükrü Bostancı (Şarküteri Dükkanı Sahibi)
"YAĞMURLA DÜKKANIMIZIN ÖNÜNDEKİ KALDIRIM ÇÖKTÜ"
Şükrü Bostancı (Şarküteri Dükkanı Sahibi): "Yağış sonrası İtfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. Yoğunluktan dolayı gecikeceklerini söylediler. Hal böyle olunca yağan yağmurla dükkanımızın önündeki kaldırım çöktü. Yoldaki araçlar hasar gördü. Bizimde dükkanımız altındaki depoya su bastı. Ekipler gecikince iş başa düştü ve üç buçuk saat kova ile su boşalttık. Dolaplarımız zarar gördü. Bu cadde üzerindeki alt yapı çalışmaları aylardır sürüyor. Burası devamlı kazılıyor. Şiddetli yağmurla birlikte kazım yerlerin taşı çamuru biz esnafı mağdur etti. ASKİ burada çalışmada çok geç kaldı. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye çok teşekkür ediyorum. Büyükşehirden alamadığımız desteği Mamak Belediyesi'nden aldık. Büyükşehrin bir mesaj dahi yayınladığını görmedik. Manevi olarak bile yanımızda olmadılar."
Şahin Yıldırım (Dereboyu caddesi sakini)
"DAHA ÖNCEKİ ASFALT GAYET GÜZELDİ MEMNUNDUK. ANCAK ŞU AN HER YER KAZILMIŞ DURUMDA"
Şahin Yıldırım (Dereboyu caddesi sakini): "4 aydır burada alt yapı çalışması yapılıyor. Daha önceki asfalt gayet güzeldi memnunduk. Ancak şuan her yer kazılmış durumda. Adeta köstebek yuvası gibi.. Mansur Başkanı sosyal medyadan takip ediyorum. Yaşanan bu sel felaketi ile ilgili her hangi bir açıklaması olmadı. Önemli şahısların doğun günü olsun, cenazeler olsun tweet atarken, buradaki yaşananlarla ilgili bir tane açıklama yapmadı. Ancak burası büyükşehrin sorumluluğunda olmasına rağmen Mamak Belediyesi'nin daha ağırlıklı faaliyet gösterdiğine tanık oldum. Bütün araçları buradaydı diyebilirim. Murat Köse de sel sonrası inceleme yaparak bütün esnaflarla konuştu ve sorunlarını dinledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş yapımı konusunda yetişemediğini ve plansız projesiz işler yaptığını düşünüyorum."
Levent Devran (Manav Sahibi)
"BİR KAMYON MALIM ÇÖP OLDU"
Levent Devran (Manav Sahibi): "Dükkanımı dört ay önce açtım. Bırakın seli burada aylardır süren alt yapı çalışmasından dolayı ürünlerim toz toprak içinde kalıyor. Haliyle vatandaşta alışveriş yapmıyor. Abartmıyorum yüz kere büyükşehir belediyesini aradım bu yola asfalt atın diye. Asfalt atmak zorlarına gidiyor. Bir iş yaparken esnafın halini düşünmüyorlar. Ama seçim zamanı gelince esnafa yalvarıyorlar 'bize oy ver' diye. 'Biz sana yardımcı oluruz' diye vaatler veriyorlar. Hani neredeler? Benim şuan selden dolayı 17 bin lira zararım var. Büyükşehirden kimse gelip 'Kardeşim ne kadar zararın var?' diye sormadı. Bir kamyon malım çöp oldu. Esnafın halini bu durumda büyükşehir düşünmüyorsa, seçim zamanı da gelip oy istemesin. Selden sonra ben burada sadece Mamak Belediyesi ekiplerini gördüm. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'de bütün esnafı tek tek gezip sorunlarını dinledi. Ancak büyükşehirden bir Allah'ın kulunu görmedik. Benim çocuklarımın rızkı çöpe gitti. Büyükşehir gelip burada esnafın derdini dinleyip yardımcı olacağına kaldı ki kendi sorumluluk alanı, biz burada Mamak Belediyesi'ni gördük. Bütün dükkanları her yeri tek tek gezerek incelediler, yardımcı oldular. Murat Köse'den Allah razı olsun. Esnafı bir tek o düşündü."Son dakika | Ankara'da sağanak sele döndü! Yollar sular altında kaldı, araçlar sürüklendi...