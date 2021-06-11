ASKİ’nin ihmali vatandaşı perişan etti! Bu tablonun nedeni iş bilmezlik...

*GÖKÇEK: "MÜTEAHHİT YOLDA YETERLİ SIKIŞTIRMAYI YAPMAMIŞ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek; Dereboyu'nun altyapısının tamam olduğunu, bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Melih Gökçek; Mamak Dereboyu Caddesi'ndeki selin tek nedeninin Mansur Yavaş'ın adamlarının işbilmezliği olduğunu söyledi.

Gökçek şunları söyledi:

"Dereboyu'nun altyapısı tamam. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ASKİ oradan Gölbaşı'na 1400'lük yeni su hattı götürüyor. Şimdi gelelim selin nedenine: Müteahhit yolda yeterli sıkıştırmayı yapmamış. Dikkat edilirse kum aşağıya kaymış. Müteahhit ızgaraların bir kısmını iptal etmiş ve yenisini yapmamış. Mevcut ızgaraların temizliği yapılmamış. Su borusu yapıldıkça gerekli sıkıştırma yapılıp asfaltlama yapılması gereki. Asfalt yapılmamış…"

"Selin nedeni Mansur Yavaş'ın ASKİ'deki iş bilmez bürokratlarının işi. Şimdi kalkmış utanmadan kabahati eski altyapıya atıyorlar. Külliyen yalan. Felaket uğrayan vatandaşlar caddenin ve dükkanlarının tespitini yaptırıp tazminat alabilirler."

"Şu anda belediye meclisi çalışma halinde. Belediye meclisine bir araştırma önergesi verip sorunlar tespit edilmeli, zarar bu sorumlulardan tahsil edilmeli…"