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Haberler Gündem Haberleri Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 11.6.2021 11:18 Son Güncelleme: 11.6.2021 11:19

saatleri değişti 2021: Hafta içi ve var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Kabine Toplantısı yaklaşırken saatleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşme kapsamında, sinema salonları, yüzme havuzları, hafta içi gibi uygulanan tüm kısıtlamaların durumu bir sonraki toplantı kararına bırakılmıştı. 1 Haziran’dan itibaren uygulanmaya devam eden kısıtlama gün ve saatleri gevşetilmişti. Böylece, akşam 21.00'de başlayan hafta içi kısıtlaması daha ileriye alındı. Peki nasıl, ve kaçta bitiyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Bakanlık genelgesi ile kısıtlama detayları…

saatleri nasıl, hafta içi var mı sorusuna yanıt aranıyor. Düşen koronavirüs vaka sayısına paralel olarak yasakların biteceği gün merakla beklenirken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Türkiye'nin 81 ili valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından genelge gönderilmiş ve kısıtlamalara yönelik detaylar kapsamlı şekilde belirtilmişti. Hafta içi belli saatlerde hafta sonu ise bir günü kapsayan neler? , kaçta bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ – YASAKLAR NE ZAMAN SONRA ERECEK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 22.00-05.00, hafta sonu pazar 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

saatleri Türkiye'nin 81 ilinde akşam saat 22:00 sabah 05:00 saatleri arasında uygulanıyor.

YASAKLAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen koronavirüs genelgesi kapsamında yasakların ikinci bir emre kadar uygulanmaya devam edeceği bilgisi yer almasına rağmen ne zaman sona ereceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu akşam saat 22:00'dan itibaren Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak.

HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
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