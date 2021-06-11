Borçlarını ödeyemeyen başkana haciz şoku

Aydın'da koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak verdiği doğum günü partisi ve kadın çalışanına yılanlı ölüm tuzağı kurmasıyla akıllarda yer edinen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya bu kez de haciz şoku yaşadı. İncirliova İlçe Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden doğan alacakları ödemeyen Başkan Kaya'nın makam koltuğu da dahil olmak üzere tüm eşyalarına haciz işlem yapıldı. Önümüzdeki pazartesi günü borcunu ödemeyi taaddüt eden Başkan Kaya'nın makam koltuğu ve eşyaları icra memurları tarafından bırakıldı.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak deve çiftliğinde doğum günü partisi veren ve kadın belediye çalışanı Esen Ekiz'e yılanlı ölüm tuzağı kuran İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya skandallarıyla gündemden düşmüyor. Başkan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İncirliova Belediyesi'ne gönderilen 100 atın nerede olduğunu soran AK Partili Meclis Üyesi Levent Güleçyüz'e 'Senin dilini keserim' şeklinde cevap vermişti. İncirliova Kaymakamlığı tarafından can güvenliği bulunmadığı için AK Partili Güleçyüz için Başkan Kaya'ya karşı 30 gün boyunca 'çağrı üzerine koruma' kararı verilmiş, Güleçyüz, tehdit ve tehlike hissettiğinde günün 24 saati korumasını arayabilecekti.

96 İŞÇİNİN ALACAĞINI ÖDEMEDİ

İncirliova Belediyesinde 2014 yılında işten çıkartılan 96 kişi, belediyeden alacakları için Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Davayı kazanan işçiler, avukatları aracılığıyla icra işlemi başlattı. 2019 yılı mart ayındaki son yerel seçimde İYİ Parti'den İncirliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya'nın da göreve geldikten sonra işten çıkartılan işçiler alacakları için dava açtı. 200'ün üzerinde işten çıkarılan işçiler davayı kazandıkça belediyeden alacaklarını tahsil etmek için avukatları aracığıyla icra işlemi başlattı. Son bir hafta içerinde 09 UC 001 plakalı makam aracı ile birlikte 3 otomobile haciz işlemi yapıldı. 4 hafif ticari araç ise yolda hareket halindeyken haciz işlemi yapılarak yediemine götürüldü.

MAKAM KOLTUĞU DA GİTTİ

Önceki gün yaşanan olayda ise, başka bir işçinin alacağı olan 57 bin lira için gelen icra memurları parayı tahsil edemeyince makam odasındaki makam koltuğu dahil belediyedeki tüm eşyalara haciz işlemi yaptı. İcra memurları eşyaları götürmek için ilçe emniyet müdürlüğünden ekip talebinde bulundu. Belediyenin avukatı ve Belediye Başkanı Aytekin Kaya icra memurları ile tekrar görüştü. Başkan Kaya'nın önümüzdeki pazartesi ödemenin yapılacağı taahhüdü üzerine tutanak tutarak memurlar makam koltuğunu ve eşyaları almadan belediyeden ayrıldı. Pazartesi günü ödeme yapılmazsa Başkanın makam koltuğu ve eşyaları gidecek.