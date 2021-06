Çocuklar özlenen Ramazan’ı resmettiler

AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığınca bu yıl ikincisi düzenlenen "Çocuk gözünden Ramazan" yarışmasında derece elde eden çocuklar ödüllerini törenle aldılar. Resim yarışmasında ortaokul dalında Özlenen ramazan günlerini çizerek birinci olan Sevilay Aydın , Pandemiden dolayı geçmişteki gibi sokaklarda masalarda orucumuzu açamadık. Sevdiklerimizle bir arada olamadık. Ramazanı doyasıya yaşayamamanın özlemiyle resmi çizdim" dedi. Geçen yılın birincisi Tuğba Sena Oktay, ise Ramazan özlemini Pandemiden sonra yaşamayı beklediklerini söyledi.



AK Parti Kasın Kolları İstanbul İl Başkanlığınca, geçmiş yıllardaki iftar davetleri ve kalabalık sofralar yerine bu yıl kısıtlamalarla geçen Ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini çocukların resimle anlatması, kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesi ve sanatla olan ilişkilerinin güçlendirilmesi için resim yarışması düzenledi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Çocuk gözünden Ramazan" resim yarışmasının sonuçları belli oldu. Jüri heyeti çocukların gönderdiği toplam bin 93 resmi tek tek inceleyerek dereceye girenleri belirledi. Üç ayrı kategoride değerlendirilen resimler arasından 9'u seçildi, 50 resim ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törende Farklı kategorilerdeki birincilere tam altın, ikincilere bisiklet, üçüncülere ise scooter verildi.



"HER ÇOCUK RESSAM OLARAK DOĞAR"



AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Av. Rabia İlhan, "Sevgili hocalarımızın da ifade ettiği gibi, her çocuk ressam olarak doğar. Önemli olan bunu ileriye kadar devam ettirebilmektir. Bizler günlük hayatımızda birçok şeyi es geçerken, bugün minik ellerin yüce gönülleriyle kendi hislerinin tercümanı olduk. Bu anlamda, ödül almaya hak kazanan kıymetli yavrularımızı sizlerin huzurunda tebrik ediyorum" dedi.



"ÇOCUKLARIN KÜLTÜRLE, SANATLA İLİŞKİLERİ ÇOK ÖNEMLİDİR"



Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Bir sanat etkinliğinin sona erdiği ve sergilendiği bir gün içerişindeyiz. Bu eserleri çocuklarımızın yapmış olmasının çok daha büyük bir anlamı vardır. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki çocuklarımızın gelişiminde ülkeleri, aileleri ve milletimiz için, kendi kimliklerini kişiliklerini geliştirirken, kültürle, sanatla, sporla olan ilişkileri çok önemlidir. Bu farkındalığı oluşturacak çalışmayı yaptığı için kadın kollarımız teşekkür ediyorum" diye konuştu.



DÖRT BUÇUK YAŞINDA İSTİKLAL MARŞI'NIN ON KITASINI OKUDU



Hediyelerin sahiplerine verilmesinin ardından, Anaokulu kategorisinde birincilik ödülü alan dört buçuk yaşındaki Elif Su Bakır sahneye çıkarak İstiklal Marşı'nın on kıtasını okudu. Minik Elif'in bu performansı salonda bulunanlardan alkış aldı.



Ortaokul dalında ilk üçe giren Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri birinci olan Sevilay Aydın, ikinci Tuana Targut ve üçüncü Tuba Madenci, geçmişte yaşanan Ramazan özlemini resmettiklerini Pandemi nedeniyle doyasıya Ramazan yaşayamadıklarını sokakta masa kurup sevdikleriyle Ramazan coşkusunu yaşayamadıklarını söylediler.



Düzenlenen yarışmanın 2020 yılı birincisi , Okçular Vakfında Fatih Sultan Mehmet Resmi yaparak birincilik kazanan ve maraton yarışması birincisi olan Şair Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Okulu 3.sınıf öğrencisi Tuba Sena Oktay ise, "Bende geçmişte yaşanan Ramazan ayını resmettim. Pandemiden dolayı Ramazanın heyecanını yaşayamadık. İnşallah Koronavirüs biter bizde özlenen Ramazanı yaşarız" dedi.