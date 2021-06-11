Galerici göğsünden vurularak öldürüldü

Antalya'da aralarında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada galerici Mesut Bağdıllı (49), Umut Denizhan (45) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü . Polisi alarma geçiren olay önceki akşam 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracı ile kırmızı ışıkta bekleyen galerici evli ve 2 çocuk babası Mesut Bağdıllı'nın yanına giden Umut Denizhan, belinden çıkardığı silahla arka arkaya ateş etti. Ardından silahıhı beline takarak karakola gitti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşlar durumu 112Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sek edildi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleni ardından yaralı Mesut Bağdıllı'yı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Serviste ilk tedavisi yapıldıktan sonra ameliyata alınan Bağdıllı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİSE TESLİM OLDU

Cinayeti işleyen Umut Denizhan'ın polise giderek teslim oldu. Denizhan ile Bağdıllı'nın arasında otomobil satışı yüzünden alacak- verecek yüzünden husumet olduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Cinayet zanlısı Umut Denizhan ise Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. .