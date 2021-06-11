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Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:29

Geleceğin radyocuları ’de yetişiyor

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Geleceğin radyocuları Esenler’de yetişiyor

tarafından hayata geçirilen ‘Radyonun Yeni Yıldızları Akademi’de dersler başladı. Geleceğin radyocularının yetiştirildiği programda uzman isimler, gençlerle bir araya geldi.

bünyesinde faaliyet gösteren Radyo , radyoculuk hayali olan ve bu alana katkı sunmak isteyen gençleri, 'Radyonun Yeni Yıldızları Akademi'de buluşturdu.

5 hafta sürecek eğitim programının ilki, Grup Reklam Koordinatörü tarafından verilen 'Reklam ve Pazarlama' konulu dersle başladı.



BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTILAR

Genel Yayın Yönetmeni , 'Kurumsal İletişim ve Yöneticilik' konulu ders kapsamında gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Eğitim programının ilk gününde ayrıca Müzik Direktörü ve Programcısı 'Radyo Programcılığı', Genel Yayın Yönetmeni 'Teknik ve Poscast', Haber Müdürü ise 'Diksiyon ve Haber Yazma Teknikleri' dersiyle gençlerle buluştu.
Mezun olan öğrencilere ulusal ve yerel radyolarda staj yapma imkânı sunulacak akademi, kovid-19 tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.

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Geleceğin radyocuları Esenler’de yetişiyor
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