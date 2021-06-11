Jandarmada itirafçı dalgası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/ PDY) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı itirafçı olurken 238 kişi deşifre edildi. Teşhis edilen şahıslar arasında 45 kişi hakkında daha önce bir işlem yapılmadığı tespit edildi.

238 KİŞİ DEŞİFRE EDİLDİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından örgütle irtibatı olduğu tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler itirafçı oldu. İtirafçı olan şüpheliler, örgüte dair bildiklerini anlatarak 238 kişiyi teşhis etti. Teşhis edilen 131 kişiden 45'i hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, teşhis edilen diğer 107 kişinin ise örgütsel bağlantılarına yönelik detaylı araştırmanın devam ettiği kaydedildi.